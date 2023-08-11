政治的歸政治 數學的歸數學

無論是為加州 「進步」感自豪的人，還是斥加州「極左」的人，都可在加州教委會上月通過的K-12數學教學新課綱中，找到佐證。

為提升K-12數學成績，州教委會四年前開始討論教學改革。兩年前，專家小組提出初步意見，經多次徵求意見和修改，於上月提出最後改革方案，雖爭議頗多，但仍獲教委會一致通過。

長逾千頁的新課綱，涉及K-12數學教學各個環節，爭議則主要集中在以下方面。

學習方法上，新課綱強調連接實際生活問題，增加操作性手段和視覺效果，培養學生對數學的興趣。而不是只要求熟記定義和定理、反覆作習題。如教學方法如此調整，會影響對學生成績的考核，綜合評估占相當比重。

新課綱建議，以數據科學取代代數II；專家認為，數據科學中的統計跟生活更相關。從了解身邊統計數字入手，的確可能加深學生對學習的興趣，但這意味著學生接觸代數II的時間將延後，也可能影響微積分課程。對計畫大學攻讀STEM的學生來說，微積分至關重要。

新課綱還要求，加強多元化，增加多語言教學，引入社會正義和文化議題。如在加強實際操作或數據科學學習中，可以使用環境、種族等社會公平問題作為例證。

加州K-12數學成績落後全國平均水平，早為人詬病。2/3學生數學不及格，少數族裔比例更高，非裔 84%、西裔79%。專家認為，孩子數學不佳不是因能力，而是因為沒興趣，上述以提升興趣為主旨的新課綱，就是在這一背景下產生的。

但這一試圖通過提升興趣來提升成績的作法，也引來質疑和批評。

孩子數學成績不佳，除興趣之外，有沒有其他原因？每個孩子的資質都是獨特的，有所長亦有所短，因此除提高興趣外，是否也應發掘孩子的「特長」，以便「因材施教」？數學好，不等於孩子就有一個好的未來，數學差，也未必就不能成功。

就算興趣是重要的因素，然興趣形成恐怕不只是老師方法問題。學前教育 、社區環境、父母影響等，對孩子興趣養成比課堂上的方法更重要。因此，提升興趣，除在教室內增加實用性和操作性之外，是否也要在教室之外下功夫，包括家長的教育？

在全球教育競爭日趨激烈情況下，延後代數II和微積分教學是否會拖累加州學生整體競爭力值得思考。「不讓任何一個孩子落後」的目標並不錯，但實現目標的方法，應該要既可以讓走得快的孩子慢下來、等一等後面的孩子，也可以幫助不同的孩子找到適合自己的速度、分不同批次和不同時間分別達致目的地。

多語言教學或許可幫助少數族裔，但在數學教學中建立文化聯結、加入正義「大議題」，要怎樣落實？2加2等於4，這是數學的基本邏輯，不管用什麼例證來講解，都不會改變。相反，過於政治化的解釋和教授數學，反可能分散學生注意力。政治的應歸政治，數學的就歸數學。