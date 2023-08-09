我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

嚴肅因應加州教師荒

金山人語
金山人語
金山人語

加州學校秋季學期就要開始了，然而加州教師荒仍在持續。「教師」這一職業聽起來好像很輕鬆，每年還有寒暑假，為何還會有短缺的情況呢？其實在加州當教師並不容易，有很多外行人看不到的艱辛。如果加州政府嚴肅看待並採取更多措施，教師荒將更加嚴重。

根據EdSource網站，加州每年發放的教師資格證數量於去年結束了連續七年的增長，2022年該數量較前一年下降了16%。其中多科教師資格證的發放數量下降最多，降幅25%。根據加州教育部，2021至2022學年，加州有約1萬教師職缺，其中包括無需教師資格證的職位。在加州的偏僻地帶，因為經濟較落後、交通不便等，教師缺乏的狀況更加嚴重。

造成教職工短缺原因很多，首當其衝就是薪資低。2020至2021學年加州公立學校教師工資中間值為5萬1000多元。在加州房價、物價如此高的地區，這一工資水平可能只夠維持基本開銷。2022年加州教師協會所做的一項調查顯示，超過88%受訪教師認為，提高薪水是加州和地方官員的首要任務。在加州，公立學校相較私立學校薪水更高、福利更好，但是公立學校的老師壓力相對更大。

加州教師協會的這項調研還顯示，近七成的受訪教師認為工作是「筋疲力盡」，61%認為「壓力很大」。在學校當中，教師難免會遇到「問題」學生，教學過程並不總是很順利。教師備課也是一項大工程，尤其是疫情三年上網課，教學難度有增無減，有教師抱怨，常常備課到半夜12點。

其實除了老師這一職業辛苦，在加州成為一名老師又談何容易？想要成為老師，必須要考教師執照，要上四至五個學期的培訓課。每個學期的學費、書本費要3000至4000元，全職上課需要一至兩年才可以完成。在最後一個學期的600個小時實習執教階段，老師沒有工資可拿。很多人都因為無法承受這兩、三個月的薪資空窗期，而遲遲未能拿到最後的教師執照。

當然，老師這一職業並不是完全都是負面。每年有寒暑假，一年工作日180多天，雖然薪水不高，但福利好。對於希望能花更多時間陪伴家人的人來說，是個理想選擇。不過這也無法掩蓋如今當老師辛苦，回報低的現狀。

加州教師荒導致不得不將更多的學生擠在一個教室內。由於缺乏執有教師資格證的老師，只得將其他老師拉過來「緊急」使用。孩子是未來，加州的學生值得充足、優秀的教師資源。好在加州政府、官員已逐漸意識到教師荒的嚴重性。加州眾議員Al Maratsuchi起草的法案AB238，規定將發給實習教師與代課老師同樣薪資。他起草的另一案，規定加州教師執照頒發委員會與公共關係公司合作，宣傳教師這一職業重要性和福利，吸引更多人加入教師隊伍。

加州 福利 公立學校

上一則

屋崙華埠2家店鋪 被砸破門窗行竊

下一則

侯文詠 伴癌末病患領悟生命

延伸閱讀

加州22歲華裔水兵當間諜 檢控：母要他向中國傳遞軍情

加州22歲華裔水兵當間諜 檢控：母要他向中國傳遞軍情
一天內連中2次刮刮樂 加州男抱走百萬元

一天內連中2次刮刮樂 加州男抱走百萬元
加大錄取少數族裔創新高 亞裔34.2%排第二

加大錄取少數族裔創新高 亞裔34.2%排第二
加州第2季銷售新車 四分之一是零排放汽車

加州第2季銷售新車 四分之一是零排放汽車
洛房客上街頭反漲、反驅逐 房東：虧了三年 撐不下去

洛房客上街頭反漲、反驅逐 房東：虧了三年 撐不下去

熱門新聞

灣區知名幽默作家吳玲瑤在矽谷辭世，享年72歲。(陳漢平提供)

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

2023-08-01 02:17
最新全美最佳醫院排名出爐，加州五家醫院躋身榮譽榜。（圖片取自Google地圖）

「全美最佳醫院」加州5家上榜 灣區2家獲選

2023-08-03 00:26
根據媒體報導，在加州佛萊斯諾縣被發現的非法中資實驗室，其實已在加州經營多年。（電視新聞截圖）

儲存20多種傳染病原體 中資實驗室擬搬機場附近 當局要查

2023-08-08 15:12

脫離收容所 台父子現身感謝捐款

2023-08-01 12:25
巴洛阿圖社區知名美式餐館「麥克餐館酒吧」老闆房租遲繳一天，面臨被驅逐的命運。（電視新聞截圖）

矽谷知名麥克餐館酒吧「遲1天繳租」被逼遷 市長幫說話

2023-08-07 01:11
日本廉航ZIPAIR聖荷西直飛東京六月開航，兒童票只要成人票價三折，讓不少灣區家庭興起遊日計畫。(取自ZIPAIR官方影片截圖。)

聖荷西直飛東京 搭廉航超省

2023-08-08 02:18

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」