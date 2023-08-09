金山人語

加州 學校秋季學期就要開始了，然而加州教師荒仍在持續。「教師」這一職業聽起來好像很輕鬆，每年還有寒暑假，為何還會有短缺的情況呢？其實在加州當教師並不容易，有很多外行人看不到的艱辛。如果加州政府嚴肅看待並採取更多措施，教師荒將更加嚴重。

根據EdSource網站，加州每年發放的教師資格證數量於去年結束了連續七年的增長，2022年該數量較前一年下降了16%。其中多科教師資格證的發放數量下降最多，降幅25%。根據加州教育部，2021至2022學年，加州有約1萬教師職缺，其中包括無需教師資格證的職位。在加州的偏僻地帶，因為經濟較落後、交通不便等，教師缺乏的狀況更加嚴重。

造成教職工短缺原因很多，首當其衝就是薪資低。2020至2021學年加州公立學校 教師工資中間值為5萬1000多元。在加州房價、物價如此高的地區，這一工資水平可能只夠維持基本開銷。2022年加州教師協會所做的一項調查顯示，超過88%受訪教師認為，提高薪水是加州和地方官員的首要任務。在加州，公立學校相較私立學校薪水更高、福利 更好，但是公立學校的老師壓力相對更大。

加州教師協會的這項調研還顯示，近七成的受訪教師認為工作是「筋疲力盡」，61%認為「壓力很大」。在學校當中，教師難免會遇到「問題」學生，教學過程並不總是很順利。教師備課也是一項大工程，尤其是疫情三年上網課，教學難度有增無減，有教師抱怨，常常備課到半夜12點。

其實除了老師這一職業辛苦，在加州成為一名老師又談何容易？想要成為老師，必須要考教師執照，要上四至五個學期的培訓課。每個學期的學費、書本費要3000至4000元，全職上課需要一至兩年才可以完成。在最後一個學期的600個小時實習執教階段，老師沒有工資可拿。很多人都因為無法承受這兩、三個月的薪資空窗期，而遲遲未能拿到最後的教師執照。

當然，老師這一職業並不是完全都是負面。每年有寒暑假，一年工作日180多天，雖然薪水不高，但福利好。對於希望能花更多時間陪伴家人的人來說，是個理想選擇。不過這也無法掩蓋如今當老師辛苦，回報低的現狀。

加州教師荒導致不得不將更多的學生擠在一個教室內。由於缺乏執有教師資格證的老師，只得將其他老師拉過來「緊急」使用。孩子是未來，加州的學生值得充足、優秀的教師資源。好在加州政府、官員已逐漸意識到教師荒的嚴重性。加州眾議員Al Maratsuchi起草的法案AB238，規定將發給實習教師與代課老師同樣薪資。他起草的另一案，規定加州教師執照頒發委員會與公共關係公司合作，宣傳教師這一職業重要性和福利，吸引更多人加入教師隊伍。