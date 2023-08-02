羅剎國向東兩萬六千里，過七衝越焦海三寸的黃泥地，…。

近日，只要點進微信 朋友圈、小視頻，多半會聽到刀郎這首新歌「羅剎海市」，或有關這首歌的評論、翻唱。沉寂十多年的刀郎復出，一下子就火得舖天蓋地。

或許是巧合，刀郎現象掩蓋了其他敏感時事熱點，如外交部長風波、黑龍江一中學體育館坍塌奪走師生11條人命事件等。因此，刀郎的子彈相信還會再飛一會兒，直到人們意識到子彈的真正目標為止。

羅剎海市是刀郎新專輯「山歌寥哉」中的一首，一發布就火出了圈，自是因萬千刀迷終於又聽到偶像的聲音。「羅剎海市」更被歌迷解讀為「復仇之作」，歌詞中「又鳥雞」、「馬戶驢」，被歌迷對號入座為當年打壓刀郎、掌握歌壇話語權的歌星。隱市十餘年重出江湖的刀郎，被視為十年磨一劍，復仇來了。

刀郎是真正的草根歌手，未讀過專業學院，也未拜過名師，卻在2004年以一首「2002年的第一場雪」紅遍大江南北，唱片銷量登上華語流行樂壇第一名，深受各階層人們喜愛，在台港地區也收穫大批粉絲。

但是，2011年「音樂風雲榜─十年盛典」評選，刀郎卻未能入圍 ，幾位評委一唱一和，指刀郎的歌沒有音樂性、太土太俗，是流行音樂的倒退，只有農民才喜歡。刀郎本人，也自此淡出歌壇。

新歌羅剎海市，是對十年前舊事「遲來的回應」嗎？是，但也不是。

對當年被打壓，刀迷們耿耿於懷，但刀郎本人從未表示過任何委曲或怨恨。他內心或許也有不平，但從未惡語相向，反而坦誠地表示，「對於娛樂性的獎項，不必太認真」。說十年隱忍只為復仇，顯然誤讀了刀郎，將羅剎海市歌詞一一對號所謂的「四人幫」，恐非刀郎本意。

但另一方，唱片銷量全國第一意味著受到最多歌迷的喜愛，但卻被幾位評委的幾句話，硬生生改變了人生軌跡，這不可能不在刀郎內心留下震撼和省思。來自田間鄉野，遭到所謂的「主流歌壇」一致封殺，被毫不掩飾地歸類為「農民」歌手。農民，在大陸的話語體系中，意味著「低端人口」；農民工進北京 幫助建設開發，最後像流民一樣被驅趕，相信人們仍記憶猶新。這一切，都讓刀郎萌生「退意」，但不是自暴自棄銷聲匿跡，而是退而重新審視當今病態的現實，重新思考自己的定位。

因此，不必對號入座，刀郎並非挾個人私怨而來。新專輯所關注的，不是陳年舊事，而是今天「我們人類根本的問題」。「羅剎海市」以聊齋為藍本，如刀似劍，是一首鋒利的批判現實主義力作。藉古諷今，以歌言志，用嬉笑怒罵直面「花面逢迎、世情如鬼」的荒誕現實，以吟唱誦念撫慰全天下悲苦大眾，這才是刀郎的本意。一如新專輯開場白所言：

九洲山歌何寥哉，一呼九野聲慷慨，猶記世人多悲苦，清早出門暮不歸。