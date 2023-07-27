舊金山 第二季辦公室空置率升至31.8%，創下歷史新高，市中心建物預計將在未來幾年內貶值。在疫情 中興起的遠距工作及經濟景氣走疲下，舊金山只是許多加州大城市的寫照。舊金山市長布里德和市府律師邱信福，本周致信加州大學 董事會，希望加大考慮在市中心開設新校區，以振興市中心經濟。這個點子或許實現不易，但總是提供一個嘗試的方向，更反映出辦公室空置率升高問題的嚴重性。

根據房地產經紀公司CBRE的初步數據，過去三個月，舊金山市場上淨新增190萬平方英尺的空置辦公空間。CBRE預計，辦公空間的空置率還將上升，並在今年底或明年初達到峰值，估計超過33%。

舊金山空置率上升，有數個原因。新冠疫情爆發之後，不少公司採用遠程工作，對辦公室空間的需求暴跌。目前經濟走勢不明朗，一些大型公司也在緊縮業務。此外，包括Uber、 Airbnb、Pinterest和舊金山最大的私人雇主Salesforce等在內的眾多公司，第二季度都騰出辦公空間轉租，增加了轉租率。

辦公室空置升高的危機，不僅影響房東收入，市政府官員估計，在最壞情況下，產業稅每年可能減少近2億元，市中心的許多零售商和餐館，也將因人流量不足而關門。沒有人到市中心上班，對舊金山經濟和稅基都將產生重大影響，不只舊金山，洛杉磯等仰賴城市商業活動的加州大都市，正面臨類似的情況。

稅基不穩，地動山搖。於是市長布里德頻頻出招，多次提及要用新思維來復甦經濟，她在給加大的信件中請求，在市中心利用空置建築新開加大分校。她說：「把學生帶到一個充滿文化氣息並作為該地區經濟動力的城市，能為他們提供在一個充滿活力的世界級大都市中心學習和生活的機會，同時也能緩解柏克萊加大和舊金山加大學生宿舍短缺的問題。」她也致函市行政官、舊金山學區和舊金山城市學院，要求研究處理這些機構擁有的空置空間，包括評估讓空置的空間改造成住房。

布里德的新思維值得讚許。舊金山辦公室租金水準經常位居全美之首，金山現今有如此多的空置空間，市政公共部門又是最大的空間使用者之一，善加利用，可以幫助啟動市中心，為其注入活力。不過，要改變建築物用途，勢將面臨許多挑戰，布里德也給出了排除流程障礙的思路。一般建築物改進、並獲得有條件使用的過程，通常需要額外的三年，她已建議修改政策，減少官僚主義，從而使改建更容易。