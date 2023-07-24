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好市多按章辦事 但也需要變通

金山人語

好市多近幾個月宣布嚴打會員卡濫用現象，將在自動結帳台查看會員卡上的照片是否為本人。該消息一出，立刻引來大家的討論，民眾對此評論好壞各占一半。不過好市多查會員卡的舉動只是在按章辦事，清者自清，並不會覺得查會員卡是什麼大不了的事。不過嚴格執行一卡一人的政策，有時又會給民眾帶來不便。

好市多此次在自助結帳台查會員卡事出有因。在疫情開始前，普通人工結帳台一直有查會員卡的慣例。民眾在結賬時，直接將卡交給收銀員，結帳完畢後，收銀員再將卡交還給顧客。這比一般的超市結帳時刷會員卡要嚴格得多，幾乎不可能使用他人的會員卡結帳。疫情開始後，好市多引入了自助結帳台。就在最近幾個月之前，選擇自助結帳的民眾幾乎不會被查會員卡。在這裡很容易用他人會員卡結帳不被發現，「漏網之魚」也在這幾年變多。

因此，好市多寫給Business Insider的聲明中表示，在結帳時查會員卡一直是好市多的政策，如今在自助結帳台查會員卡，乃是維持一直以來的政策而已。好市多表示，「我們認為非會員擁有和會員相同的權益和價格並非妥當之舉。」

其實，好市多此舉並無不妥。但在現實中嚴格執行一卡一人的政策時，即使是夫妻也不可以，因此有時會給人「不近人情」的感覺。例如一家三口人，一張卡可以綁定兩個人，例如丈夫和兒子是持卡人，如果妻子拿著丈夫的會員卡去購物，她就會被「抓住」，處以警告，兩次違反規定，就會被好市多拉入黑名單。

有一位網友分享自身經歷更是誇張。她因腿部受傷做了手術，從醫院與丈夫一起回家。因為腿腳不便，她在車裡等候去好市多購物的丈夫。結果丈夫因持有妻子的會員卡，而非本人的被制止。好市多稱必須要有持卡人在現場才可以購物。因此妻子只好忍著疼痛從停車場來到好市多，在她本人在的情況下，丈夫終於購物成功。

好市多嚴打會員卡濫用，是為了更好保護會員利益。美國社會就是因為遵守各種各樣的規定才得以更好的運作，例如依法辦事，依交通規則開車；有時嚴格遵守規則可能會帶來不便，但卻讓整個大環境得以有序發展。不過考慮到現實中用卡便利的問題，好市多或許可以增加更多會員卡政策，如通過增加一定會費，變成一卡綁定三人或者推出更多選擇，讓一張會員卡可以綁定同一個住址中的所有人等。

好市多 疫情

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