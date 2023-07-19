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花大錢修出全美最差的路

金山新語
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為因應通膨，加州的汽油稅7月再漲3分，來到每加侖58分高位，繼續在全美領先。加州汽油稅之所以昂貴，是因為內含「養路費」；不過納稅人每年花大價錢養護的道路，卻連年被評為全美最爛。政府應該反思，為何在加州花錢，效用如此之低。

理財網站MoneyGeek，每年會分析美國交通部數據，為全美50個州打分。2023年最新報告顯示，加州不出意外，再次被評為路況最糟糕（roughest roads）州。報告指出，加州約44%的道路處於「差」的狀態，比百分比排名第二的羅德島州（Rhode Island）多3個百分點。而且翻看該網站的報告歷史，「加州最近六、七年間的成績很穩定，不是倒數第一，就是倒數第二。

加州雖然成績不好，但從預算看得出來是有打算好好用功希望有所改善，起碼在花錢修路方面，絕不含糊；投資到每哩路上的維護費用為23.16元，排名全美第10。而且在2017年推出的「道路修復與負責任法案」（SB1）幫助下，未來加州每年還會花更多的錢用於修路。

SB1法案規定，用於修復、改進和維護交通基礎設施的部分資金，將從燃油稅和車輛註冊費中支付。受此影響，加州的汽油稅連年上漲。法案施行的2017年，加州每加侖汽油稅約為30分；如今五年過去，汽油稅已近翻倍。

儘管用於修路的開銷已經不少，但工程建設諮詢公司NCE估算，若維持目前州政府的道路修復與養護預算，路面狀況還會繼續惡化。想要將當前水準保持到2030年，每年需要多拿出約13億元；希望提升至「良好」級別，則需要每年增加約54億元。

想要增加修路預算，意味著更高的稅費。問題是，加州目前的稅費之重，已讓納稅人苦不堪言，想要再加稅，談何容易。而且加州政府用於修路的錢居全美第10多，卻仍修出全美排名第50的路；想要增加預算，政府更需要反思，錢花的沒效率的原因，或是應該要思考如何能根本性的解決路況問題。

國會眾議員Doug LaMalfa曾說過，無論是什麼項目，在加州都很難建成；受工會影響，這裡幹什麼似乎都比較貴。LaMalfa或許是礙於民選官員的身分沒有明說，但他已在暗示加州過於保護勞工的政治環境，可能已成為效率的阻礙，有人曾揶揄，同樣的工程，其他州勞工也許一天就能完成，加州的勞工恐怕得花兩天。

花錢效用的不同，自然會讓人產生加州經常「花大錢辦小事」的感覺，而且在工會的影響下，僱主往往需要支付更高的工資，才能做成相同的事。

加州 預算 勞工

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