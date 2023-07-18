從密度談遊民安置中心

日前在南加州哈岡地區反對建設永久遊民 中心的抗議隊伍中，一名抗議者發問：「那麼多地點可以安置遊民，為什麼要選在咱（我）家附近建設永久遊民住地？」

所有抗議發聲中，這句話簡單直接，非常「接地氣」的疑問，「威力」並不小，在人群中產生了巨大共振，載著抗議民眾對「遊民中心」的抗拒，迅速波展開來。

這些年，華人 區居民對政府設立「遊民中心」的抗議從未間斷。 2021年3月初，亞凱迪亞市議會曾投票通過在該市建立一個小屋庇護所的決議。消息一出，立刻引起軒然大波，上百華人市民上訪市府，反對在市內建立遊民居住地。最終，該項目因民意阻力擱置。

2020年加州推行「房匙計畫」（Project Homekey）廣設遊民收留中心時，蒙特利公園、天普、柯汶納、南艾爾蒙地、核桃、鑽石吧、羅蘭岡等地的華人城市居民，也都曾扶老攜幼走上街頭，高喊著「不要毒品」、「兒童安全」、「老人安全」的口號。在北加佛利蒙市反對建立遊民中心的抗議中，有華人甚至背上睡袋，在市政廳前誓言絕食抗議。

類似的故事在美國其他州的華人聚集城市不停上演。不難看出，只要觸碰華人同胞們與「設立遊民中心」相關的神經，大家不再猶豫，揭竿而起，大聲討伐，與往日沈默內斂的形象大相逕庭。

涉及到房子或居住問題時，華人往往是「零容忍」，但與房價脫不了關係，一旦設立永久性遊民中心，社區安全差了、市容環境髒了，房價恐怕要跌。遊民問題的最終解決辦法是否確定、何時確定、如何確定，對多數華人來說可能各持己見，但最好就是「不要在我家門口解決」。

那麼，到底「為什麼要在咱家附近建設永久遊民住地？」

這一問題的答案，其實就在洛杉磯 縣永久遊民安置中心的分布地圖上。據蘭德智庫的統計，洛杉磯縣共有256處已規畫或正在運營的永久遊民安置中心，而在蒙市和阿市以東的聖蓋博谷地區，包括哈岡在內的安置中心僅有七處。

換句話說，洛縣超過200處的安置中心，華人區的密度遠低於其他任何一個洛杉磯縣內的地區。從地區分配的角度來看，永久遊民中心的選址規畫可能早晚都會「侵入」這片華人聚集地。因此，除了走上街頭發聲抗議，面對永久遊民安置中心的議題，華人社區要有更長遠的想法與規畫。