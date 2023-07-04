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AI立法面臨的挑戰

金山人語
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拜登總統最近訪問加州灣區，除了為競選連任籌款，一項主要行程是與矽谷科技界商界領袖開會，討論對人工智慧AI）進行立法管理。當天，正好傳出他的兒子杭特認罪新聞，AI立法會議沒有引起太多的關注。但是，總統親自到AI技術中心矽谷參加這場會議，顯示AI立法問題已是「房間裡的大象」，必須解決。

人工智慧立法議題成為焦點，與ChatGPT興起不無關係。從寫代碼、寫詩到寫論文，ChatGPT幾乎無所不能，仿真程度更是驚人。值得一提的是，研發ChatGPT的OpenAI公司執行長艾特曼（Sam Altman）曾呼籲國會儘快對AI科技實施立法管理。一個行業的領袖主動要求政府立法來管理自己的行業發展，可能是歷來頭一遭。

人工智慧需要立法管理，因為它對人類社會產生深遠的影響。人們最直觀的擔心，可能是人工智慧有一天強大到反客為主來控制人類。這方面科幻小說早已有涉及。英國作家亞歷山大（L.G. Alexander）1971年的小說「超級大腦行動」（Operation Mastermind），就描寫具有野心的科學家製造高度智慧的超級電腦，試圖通過電腦控制人類。

當前對人工智慧的擔憂，主要有幾個方面。首先是某些工作職位會被AI取代。首當其衝的就是新聞媒體行業。華文媒體的寫譯核稿編版，ChatGPT都可以勝任。實際上，已經有部分媒體藉助ChatGPT進行抓錯別字、改寫、真實性與合理性檢查、下標題等任務。此外，商業廣告、房地產經紀等行業也有很多工作可以交給AI來做。

然而，這可能是人工智慧中最「無害」的一部分。隨著科技進步，某些行業、某些工作消失或被新技術取代，是不可避免的趨勢。例如以前有打字員、照片沖洗員、排版校對員，現在這些職位已經不存在。隨著無人駕駛技術進步，計程車司機、長途卡車司機等職位也很可能被取代。

令人擔心的是，人工智慧若不當使用成為散布假訊息的工具，這才是比較「恐怖」之處。因為它可以「無中生有」以假亂真。如果別有用心之徒用人工智慧來製造傳播虛假信息，可能在很短時間內造成很大的破壞。像中國這樣言論自由受限制的國家，更是絕對不能讓人工智能「亂說話」。怎樣確保人工智慧不被用於虛假訊息，應該是立法對人工智慧管理的重點。

只是，人工智慧進行立法的一大挑戰，是當前立法者不具有高科技背景，他們分不清程式語言的差異。因此，有人建議讓國會議員休會至少半年，去補課了解人工智慧。

人工智慧雖很厲害，但並不神秘，不須過分擔憂。再先進的人工智能，本質上也只是電腦程式，只能處理數字，只認識「0」和「1」。以ChatGPT為例，簡單解釋就是通過算法（algorithm）建立模型並進行訓練，將單詞以人類能看懂、盡可能優化形式串起來。它只能根據已有的內容預測下一個最佳單詞或單詞組合是甚麼，並不具有真正意義上的智慧。

理解人工智慧的本質，就能更有效地對它進行法律及倫理層面管理，讓它更好地為人類服務。

人工智慧 AI ChatGPT

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