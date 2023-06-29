淨化警隊 切勿加劇警力荒

2023年1月生效的「取消警察 資格法案（Police Decertification Act，SB2）」，經過半年的實施，當局評估往後每年將有3000至3500名加州 警員，因該案暫時或永久失去當警察資格，此案原意甚好，但當前加州警員人力短缺，治安又亮紅燈，新法實施切勿變成好心幫倒忙。

州長紐森2021年9月30日在SB2法案上簽字，當時佛洛依德案剛過去1年4個月，全美各地仍瀰漫反警之聲，「削減警察經費」（Defund Police）運動此起彼伏。SB2法案允許加州警員標準與培訓委員會（POST）嚴查並吊銷行為不當警員的資格證，在當時可謂是「順應民心」。

不可否認，SB2法案的初衷是好的，他能夠淨化警隊，達到驅除「劣幣」的效果。可是從實際情況看，卻未必如此。POST今年前5個月收到的超過6200件投訴案中，有40%與過度執法有關，而該現象在美國警察中很常見。

美國因為憲法第二修正案，有大量槍枝在民間流通，這無疑給警察執法增加難度，稍不留神就可能有性命之虞。非盈利組織紀念逝去警察基金會（NLEOMF）統計，2022年全美有64名警員在工作過程中死於槍下，2021年該數字同樣是64人；而這兩年槍下殞命的警察人數，比2010至2020年的平均數高約21%。人經常在有生命危險的情況下工作，很難保持做事張弛有度，過度執法的情形就會出現。

過度執法固然應有懲罰，但若是懲罰的代價太大，就有矯枉過正的嫌疑。SB2法案允許POST暫停或吊銷警察行為不當警員的證照，意味著這些「問題警員」在懲罰期內，無法為任何執法機構工作。同時杜絕此前警員在A警局有不當行為被開除後，可以跳槽去B警局繼續當警員的可能。

而且POST對「不當行為」調查標準的嚴格性之高，也讓其做出加州每年會因SB2流失3000至3500名警員的預測。要知道加州總計只有9萬名警察，換句話說，若不計算新人加入，新法每年可讓加州損失3%的警力。

3%的數字很可觀，影響也很大。加州當前面臨嚴重警力荒，各地警局都在開高薪聘警察。例如洛杉磯縣警局，就有約2000的警力職缺；該警局預計共需要1萬400名警員才能較好完成工作，少2000人意味著20%的崗位需要通過其他警員加班來填補。部分警員每月的加班，高達120小時；長時間加班會讓身體、精神雙重疲勞，再加上高壓環境，更加劇執法過度的可能，與以上情形形成惡性循環。

而且就算不計SB2可能造成的警力損失，加州的警力也呈下降趨勢。加州公共政策研究院數據顯示，2021年加州總警力減少約2100人。2022年儘管許多警局報告新聘警員數量為歷年之最，但也趕不上因退休等原因流失的警察數目。

麻省理工的調查顯示，警力每增加10%，暴力犯罪 將減少3.4%，謀殺會下降6.7%。SB2在淨化警隊的同時，千萬不要加劇加州的警力荒。