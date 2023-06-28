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入境隨俗是為了適應環境

金山人語
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很多華人來美國後的前幾年，會感嘆中美文化差異大。這種差異並不侷限於語言、膚色、長相上，而是深入到生活的各個層面。很多華人到美國，受美國社會環境的影響，在幾個方面開始變隨意，相信不少華人也有相似感受。

第一點就是外出穿衣。眾所周知美國人出門穿衣十分隨意。很多華人剛來美國讀書時，仍保持在中國時那種出門打扮精緻，買衣看品牌做工的習慣。

隨著在美國生活了很多年，外出穿衣服的習慣逐漸美國化，不再執著於搭配或是衣服的品牌，現在甚至覺得好市多10元瑜伽褲，10幾元運動鞋都很適合日常。而許多人可能也會發現，購買的名牌衣服，設計花俏的服裝，逐漸在衣櫃裡吃灰，只在正式場合穿一兩次，而這樣的正式場合，可能一年只有一次。

第二個可能華人方面感受最深的是體重管理。有些華人嚷著減肥，來了美國反倒不想減肥。他們的理由很簡單，「大街上一半的人都比我胖。」當然，不能以偏概全，美國還是有很多熱衷健身，身材緊實的人。

很多人對體重上的看法，與其說隨意，不如說與自我的和解。也許因為年紀逐漸變大，不再單純追求體重減輕，而是增加肌力，追求力量和健康美。

以前中國生活的思維是，身邊朋友都是體重不過百，審美比較偏向「白幼瘦」，在這種審美環境中很難不焦慮。其實也不是說身材瘦削不美，而是社會需要多元化的美，以及對女性更多的寬容，女性應該有更多的自信，不管別人怎麼看，都要懂得愛自己。

其實很多華人來美國後的變化，不止以上兩點，在這裡並不是要將兩國的文化評出個高低，而是在調侃之餘，嘆東西方文化的大不同。所謂「入境隨俗」，有時習慣改變是為了更好適應環境。

在中國社會中，大T恤加拖鞋的打扮，可能會被認為不合時宜，如果在工作場合這樣穿，甚至可能被認為不尊重同事；而體型豐滿的女生到了中國，可能會被批「長得胖」。而亞洲女生常常在美國被稱為「skinny」（瘦削）。當然，即使社會環境不同，堅持自己的習慣也沒什麼不好的，畢竟做自己才最重要。

華人 健身 好市多

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