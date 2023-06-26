成敗皆科技 城市發展當汲取教訓

金山人語

「舊金山 的衰落」近日成了輿論話題。科技大企業疫後收縮，小生意歇業，市中心商場和時尚名店關門歇業，遊民 和癮君子占據街頭…。城市研究專家認為，舊金山正陷入一波「死亡循環」。因美食、美景而連續多年獲評世界第一旅遊聖地的舊金山，如今似乎在一步步淪為「罪惡之城」 。

所謂「死亡循環」（Death Loop），是指城市商業區人流減少，連帶使居民商家的收入下降、市政稅收縮水；而稅收減少又導致警力和社服不足，犯罪率上升；其結果，令遊旅業蕭條、企業市民外移，人口進一步萎縮，城市發展陷入惡性循環。就金山情形而言，高科技大企業在這一循環中起了推波助瀾作用。

舊金山過去20年的發展，可謂成也科技、敗也科技。約20年前，市府為振興經濟，以誘人的減稅免稅籌碼，吸引科技大企進駐，包括推特、Uber和Airbnb等一大批新創，紛紛到金山設立總部或辦公室。當時說法是，「矽谷 在北移」，從南灣到金山的高速公路，運載科技人的大巴終日絡繹不絕。一時間，舊金山取代聖荷西矽谷成了全美高科技中心。

舊金山經濟因科技擴張而興盛，但從一開始就埋下了難以持續發展的隐憂。大批高薪人湧入，興旺了高檔酒吧，也推高了房租房價。原來經營文化、藝術、飲食及旅遊的小本或家庭生意，難以為繼。房東開始逼遷，以便轉手以更高的租金租給科技人，使得餐飲業找不到洗碗工，零售店雇不到售貨員。

相較財力實雄厚的科技新貴，原本溫飽無憂的中產市民變成了窮人。炫目而冰冷的高科技，讓城市失去了溫馨與多元特色，對長者和撫養孩童的家庭來說，變得不再親民、宜居。一些人被迫搬到較易生活的偏遠郊鎮，或遠走他州；而無力租房買房又無心出走者，只能帳篷棲身，或浪跡街頭。

所有這一切，更因突如其來的三年新冠大流行而進一步惡化。先是避疫期間遠程工作，接著疫後大公司裁員和出走。繁華退去，人影漸稀，留下空蕩蕩的辦公大樓、購物中心和公園廣場。於是，高架橋下、街道兩旁，出現了更多的遊民帳篷、露天吸毒、針頭、糞便、垃圾…。

能責怪高科技自私自利，欠缺社會責任感嗎？

科技進步給日常生活帶來的便利，毋庸置疑，且嘉惠所有的人。而市場經濟下，企業最大化追逐利潤乃其本性和生存之道，無可厚非。但與此同時，科技所創造的巨大財富與價值，最終只集中在少部分手裡。幾乎每一次的科技飛躍，都加深了社會分化的鴻溝，使富者更富、窮者更窮。

科技可以推動城市的繁榮，但阻止城市的衰敗，是管理者的使命和責任。有遠見的民選官員，不應為選票而急功近利，犧牲城市可持續發展的長遠利益；要平衡市政與民生、富人與窮人的各自需求。

AI新一波科技浪潮或將到來，對經濟與城市來說，是又一次發展機遇，但同樣深藏危機。殷鑑不遠，城市管理者尤其民選官員，當從舊金山過去20年的興衰中汲取教訓。