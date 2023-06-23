金山人語

今年對洛杉磯 湖人隊和當家球星詹姆斯（LeBron James）是十足特別的一年，詹姆斯在2月超越NBA 傳奇球星「天鉤賈霸」（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分，成為NBA歷史得分王，由於後無追兵，這項成就短期內恐無人能及。

詹姆斯在NBA度過20年頭，今年38歲，正當大家開始質疑他的年齡並唱衰他表現時，他率領的湖人上個賽季以黑馬之姿搶進季後賽西區第7種子，又接連擊退灰熊、勇士，闖進西區決賽，讓洛城球迷欣喜若狂。

當時大家都盼望，詹姆斯若能在今年拿下總冠軍，加上得分王的成就，將會是最佳劇本。可惜事與願違，西區冠軍被湖人隊被丹佛金塊隊4比0橫掃，難看的對戰成績讓他暫時無緣第五個冠軍戒指，而洛杉磯球迷想要再度迎來NBA總冠軍也是還要再等。

6月，東岸傳來消息，「飛人」喬丹 （Michael Jordan）終於願意放手，以傳言30億美元出售夏若特黃蜂隊多數股權，13年的投資大賺28億美元，是當年注入金額的近15倍。這個出售案雖然傳聞已久，但仍有人認為以喬丹不服輸的個性，仍有繼續掌舵的可能性。

喬丹是NBA成立75年來最偉大的球員，他的偉大之處不在於15年職業生涯共拿下六屆總冠軍，兩次三連霸、十屆得分王等驚人數據，而是他戲劇性的人生。

他所處在的NBA年代和現在不同，當年打法與現在大相逕庭，喬丹被壞小子軍團活塞隊以暴力式禁區阻擋多年未果，後來增強體魄苦戰才拿到戒指。喬丹打死不退的不服輸精神最後突圍成功，這個故事到現在都不時被拿出來討論。此外，他中間一度退休跑去打棒球，再回來NBA創造了第二個三連霸。

當然，最為人津津樂道的是他獨排眾議與Nike簽下合約，一舉讓Nike超越converse、Adidas成為全球最強勢的運動品牌，這個決定讓喬丹致富至今，還被拍成電影AIR。喬丹的每一個故事都令球迷回味再三。

但，喬丹最偉大之處不在於上述，而是他對全球籃球的影響力及球員所造成的陰影，前者不用多說，後者較少人提，從洛杉磯最愛的城市球星布萊恩（Kobe Bryant）再到詹姆斯，後喬丹時代的每一個超級巨星，都不斷地被拿來與喬丹比較，儘管當事人不斷強調不希望再這樣，無奈球迷天天在網路上戰到底誰是史上最佳，反觀很少人會拿當下的新球星對比詹姆斯，這個籃球之神底下的陰影雖很殘酷，卻是20多年來沒有改變過的現象。

可是就算喬丹擁有這些仍未必完美，作為球星他無人能敵，但作為球隊老闆，很多人喜歡幫他算帳，他主導黃蜂隊共13年，球隊戰績423勝600敗，慘不忍睹，喬丹接手後的第2年更以7勝59敗、勝率1成06的慘淡成績，成NBA史上例行賽最低勝率紀錄，多數球評對於喬丹選球員眼光不敢領教，甚至揶揄他還是打球就好。

出售球隊後，喬丹球迷對他又能打又能經營球隊的期待畫下句點，而且在喬丹出脫持股後，NBA目前已無非裔老闆球隊。喬丹是籃球之神，卻一樣有一個不完美劇本，雖很殘酷，但這就是人生。