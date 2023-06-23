我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

人生沒有完美劇本

金山人語
金山人語
金山人語

今年對洛杉磯湖人隊和當家球星詹姆斯（LeBron James）是十足特別的一年，詹姆斯在2月超越NBA傳奇球星「天鉤賈霸」（Kareem Abdul-Jabbar）的38387分，成為NBA歷史得分王，由於後無追兵，這項成就短期內恐無人能及。

詹姆斯在NBA度過20年頭，今年38歲，正當大家開始質疑他的年齡並唱衰他表現時，他率領的湖人上個賽季以黑馬之姿搶進季後賽西區第7種子，又接連擊退灰熊、勇士，闖進西區決賽，讓洛城球迷欣喜若狂。

當時大家都盼望，詹姆斯若能在今年拿下總冠軍，加上得分王的成就，將會是最佳劇本。可惜事與願違，西區冠軍被湖人隊被丹佛金塊隊4比0橫掃，難看的對戰成績讓他暫時無緣第五個冠軍戒指，而洛杉磯球迷想要再度迎來NBA總冠軍也是還要再等。

6月，東岸傳來消息，「飛人」喬丹（Michael Jordan）終於願意放手，以傳言30億美元出售夏若特黃蜂隊多數股權，13年的投資大賺28億美元，是當年注入金額的近15倍。這個出售案雖然傳聞已久，但仍有人認為以喬丹不服輸的個性，仍有繼續掌舵的可能性。

喬丹是NBA成立75年來最偉大的球員，他的偉大之處不在於15年職業生涯共拿下六屆總冠軍，兩次三連霸、十屆得分王等驚人數據，而是他戲劇性的人生。

他所處在的NBA年代和現在不同，當年打法與現在大相逕庭，喬丹被壞小子軍團活塞隊以暴力式禁區阻擋多年未果，後來增強體魄苦戰才拿到戒指。喬丹打死不退的不服輸精神最後突圍成功，這個故事到現在都不時被拿出來討論。此外，他中間一度退休跑去打棒球，再回來NBA創造了第二個三連霸。

當然，最為人津津樂道的是他獨排眾議與Nike簽下合約，一舉讓Nike超越converse、Adidas成為全球最強勢的運動品牌，這個決定讓喬丹致富至今，還被拍成電影AIR。喬丹的每一個故事都令球迷回味再三。

但，喬丹最偉大之處不在於上述，而是他對全球籃球的影響力及球員所造成的陰影，前者不用多說，後者較少人提，從洛杉磯最愛的城市球星布萊恩（Kobe Bryant）再到詹姆斯，後喬丹時代的每一個超級巨星，都不斷地被拿來與喬丹比較，儘管當事人不斷強調不希望再這樣，無奈球迷天天在網路上戰到底誰是史上最佳，反觀很少人會拿當下的新球星對比詹姆斯，這個籃球之神底下的陰影雖很殘酷，卻是20多年來沒有改變過的現象。

可是就算喬丹擁有這些仍未必完美，作為球星他無人能敵，但作為球隊老闆，很多人喜歡幫他算帳，他主導黃蜂隊共13年，球隊戰績423勝600敗，慘不忍睹，喬丹接手後的第2年更以7勝59敗、勝率1成06的慘淡成績，成NBA史上例行賽最低勝率紀錄，多數球評對於喬丹選球員眼光不敢領教，甚至揶揄他還是打球就好。

出售球隊後，喬丹球迷對他又能打又能經營球隊的期待畫下句點，而且在喬丹出脫持股後，NBA目前已無非裔老闆球隊。喬丹是籃球之神，卻一樣有一個不完美劇本，雖很殘酷，但這就是人生。

喬丹 NBA 洛杉磯

上一則

美食樂園／多家美味餐廳 獲米其林指南推薦

下一則

大選返台投票 須注意相關時程

延伸閱讀

東灣2歲亞裔童被撞傷 家人籌款治療

東灣2歲亞裔童被撞傷 家人籌款治療
NBA／試訓表現喬丹也驚豔 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒

NBA／試訓表現喬丹也驚豔 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒
場邊人語／賓客易位 不再作為

場邊人語／賓客易位 不再作為
NBA／喬丹「流感之戰」球鞋 138萬拍出

NBA／喬丹「流感之戰」球鞋 138萬拍出
「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

「籃球之神」將以天價出售黃蜂隊 球迷: 終於盼到這天

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇預計年底開航舊金山 台灣民眾相當期待

2023-06-15 21:00
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）

金山往返台灣 星宇航空年底開航

2023-06-16 02:18
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶