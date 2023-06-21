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公校式微與私校崛起

金山人語
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加州公立學校的入學人數已經連續六年下降，特別是北加灣區情況尤為嚴重，學生的流失率是加州整體的兩倍。

根據加州教育部幾周前公布的數據，上一學年度加州K-12年級公校學生入學總數約為580萬，是連續第二年落在600萬以下。事實上，過去的20年以來，公校人數都沒有這麼少過。光是最近的一個學年度，加州公立學校就減少了近4萬名學生。

在灣區各縣中，涵蓋南灣的聖他克拉拉縣的入學人數降幅，去年度也是自2018-19學年以來最大的。僅去年一年就減少了近5000名學生，下降了2%。聖馬刁縣和阿拉米達縣的跌幅也不小，降幅分別為1.8%和1.2%。在灣區最大的20個學區中，只有都柏林聯合學區的學生人數，是在疫情之後有增加。桑尼維爾、巴洛阿圖、洛斯阿圖等高房價的矽谷核心區域，學生流失的幅度皆達兩位數。

公校入學人數下降的原因很多，而且從統計數據看來，公校人數下降是早在疫情之前就出現的趨勢。有家長不滿公校教材內容而轉到私校、有些則是為了自身原因選擇在家home school；也有不少人是因搬離加州而將孩子轉出。另外，近年來出生率下降，亦影響了公立學校的入學人數。

一位朋友在疫情之後，將小孩從公立學校轉到私校。她說，疫情後政府很快頒布了居家避疫令，然而公校系統反應遲鈍，家長學生好不容易才盼到網課上線，可是內容不太紮實，一天就幾十分鐘，其他基本都是自學時間。比起多數私立學校，在居家避疫幾天之內，就幾乎將課程完整轉到線上，差別甚大。

這位朋友說，自己與先生從小都是讀公立學校，因此過去對於私立學校一直沒有特別偏愛。而且，原本小孩的公校學術成績不錯以外，同學族裔與家庭背景也很多元，覺得對孩子認識社會與同理心的培養有幫助，不會被過度保護。只是，換到私校後，也確實體驗到不少好處，像是學校對於環境的應變處理快速，同時也發現送私立學校相對省心，因為孩子在學校就可以上課後班，老師的關懷也比較到位，對於雙職工父母很方便。

灣區高收入的家庭很多，能負擔小孩讀私校的人數龐大，也因此這幾年私立學校愈來愈難進，許多人帶著孩子到處趕考，就為擠進一間私校。如果是父母清楚孩子的需求，或者偏好特定的辦學理念與學習環境，那很合理。但若只是為了攀比盲從，則實在是沒有必要。如果念私校是期待將來能保證上好大學、還是以為孩子日後能因此找到高薪的「好工作」，那恐將失望。

 公立或私立各有優勢，只是一種選擇，對於孩子人生的影響沒有一定。不過，灣區私立學校愈來愈競爭則是肯定的，現在已有不少人為了孩子，在申請私校幼稚園與學前班時還得先「刷題」（大量題庫練習），並且找人「模擬面試」。

公校 加州 灣區

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