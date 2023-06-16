我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

亞裔成為多數之後

金山人語

已故灣區僑領、飛揚藝術團創辦人胡瓊君生前多次說過，華人不應該自認是少數族裔。把亞裔和所有其他少數族裔聯合起來，「我們才是多數」。5月亞太傳統月傳來消息，亞裔已經成為灣區最大族裔群體。胡瓊君生前的願景，在灣區已成現實。

最新人口調查數據顯示，亞裔在過去十年中成為灣區最大的種族群體，從2010年占該地區人口的近26%增長到2020年的33%多一點，而白人居民則佔總人口的32.9%。灣區亞裔激增，主要得益於矽谷眾多華裔和印度裔高科技業者。

現在亞裔以微弱多數登上灣區第一大族裔，固然令人高興，但畢竟只是統計數字，並不代表亞裔地位有實質性提升。亞裔仍需要努力爭取平等。在美國，雖然法律層面上規定不分族裔人人平等，但是亞裔要實現社會層面上的真正平等，還有很長路要走。

幾乎與灣區亞裔人口統計同時出現的另一則新聞，就不那麼令人樂觀。根據亞太裔聯盟統計，從聯邦到州再到地方縣市和學區，整個加州政府體系約有兩萬個民選官員職位。但是目前加州的亞裔民選官員只有約500人，僅佔全州民選職位總數的3%。而亞裔佔加州人口總數的15%。也就是說，亞裔要達成在加州政府層面有全面代表性的目標，亞裔民選官員人數還需要增加五倍。

日前聯邦參議員范士丹的退休議題成為媒體關注焦點。加州州長紐森已表示，一旦范士丹退休，他將任命一位非裔女性來接替她的參議員席次。

紐森這項決定，理由是非裔女性在聯邦參議院沒有足夠代表，需要填補空白。他這樣做無疑屬於政治正確，也贏得許多讚揚。但是從亞裔立場來看，卻難免感覺有些異樣。因為亞裔在參議院也沒有足夠代表性。紐森將范士丹的接班人預先定為非裔女性，就意味著如果你是亞裔，無論你有多麼優秀，這一次你完全沒有機會。

如果一家私人公司在招聘高層職位時只錄用某族裔性別人士，很可能會因歧視而被告上法庭。逆向歧視也是歧視，即使是以政治正確的名義。

以前的南非白人政權因其隔離政策，而成為種族歧視的典型。但他們或有理由喊冤。當時南非白人政府施行「隔離但平等」（separate but equal）政策，也就是將白人和有色人種分隔，但是平等對待；白人有甚麼，有色人種也一樣有甚麼。然而外界經常只攻擊他們「隔離」的一面，而有意無意忽略其「平等」的另一面。

今天的美國沒有種族隔離，但是也沒有實現真正的平等。如果像南非白人政府那樣被貼上標籤的種族主義者都知道要「平等」，美國沒有理由落後。

亞裔要爭取獲得平等對待，還需要付出很多努力，首先要從積極參政做起。靠自己的力量選上去，比等別人來任命你更有意義。

亞裔 灣區 加州

上一則

金山10大圖書館 暑期開華語班

下一則

僑教中心過端午 親子同樂做香包

延伸閱讀

駁企業外逃 州長：市值10億公司 逾半在加州

駁企業外逃 州長：市值10億公司 逾半在加州
紐森現身迪士尼 引對抗佛州猜測

紐森現身迪士尼 引對抗佛州猜測
紐森發動憲法第28修正案 加強槍械管制

紐森發動憲法第28修正案 加強槍械管制
邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋

邪教謀殺犯 上訴法庭准假釋
范士丹怎麼了？ 紐時：她參院在行使職責 全靠助理指示投票

范士丹怎麼了？ 紐時：她參院在行使職責 全靠助理指示投票

熱門新聞

美國知名廚具Instant Pot壓力鍋的母公司Instant Brands於6月12日遞交破產文件給法院，許多華人社群聽聞都非常驚訝。（記者江碩涵／攝影）

Instant Pot母公司申請破產 華人驚：「萬能鍋」超好用

2023-06-13 17:26
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04
Westfield集團已開始移交舊金山Westfield購物中心的管理權。（Getty Images）

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2023-06-13 01:11
根據最新年度矽谷痛苦指數報告，突顯矽谷地區持續存在的收入不平等，以及財富集中在極少數家庭與公司手中的情況。(Getty Images)

矽谷貧富差距 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

2023-06-15 02:19

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居