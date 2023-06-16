已故灣區 僑領、飛揚藝術團創辦人胡瓊君生前多次說過，華人不應該自認是少數族裔。把亞裔 和所有其他少數族裔聯合起來，「我們才是多數」。5月亞太傳統月傳來消息，亞裔已經成為灣區最大族裔群體。胡瓊君生前的願景，在灣區已成現實。

最新人口調查數據顯示，亞裔在過去十年中成為灣區最大的種族群體，從2010年占該地區人口的近26%增長到2020年的33%多一點，而白人居民則佔總人口的32.9%。灣區亞裔激增，主要得益於矽谷眾多華裔和印度裔高科技業者。

現在亞裔以微弱多數登上灣區第一大族裔，固然令人高興，但畢竟只是統計數字，並不代表亞裔地位有實質性提升。亞裔仍需要努力爭取平等。在美國，雖然法律層面上規定不分族裔人人平等，但是亞裔要實現社會層面上的真正平等，還有很長路要走。

幾乎與灣區亞裔人口統計同時出現的另一則新聞，就不那麼令人樂觀。根據亞太裔聯盟統計，從聯邦到州再到地方縣市和學區，整個加州 政府體系約有兩萬個民選官員職位。但是目前加州的亞裔民選官員只有約500人，僅佔全州民選職位總數的3%。而亞裔佔加州人口總數的15%。也就是說，亞裔要達成在加州政府層面有全面代表性的目標，亞裔民選官員人數還需要增加五倍。

日前聯邦參議員范士丹的退休議題成為媒體關注焦點。加州州長紐森已表示，一旦范士丹退休，他將任命一位非裔女性來接替她的參議員席次。

紐森這項決定，理由是非裔女性在聯邦參議院沒有足夠代表，需要填補空白。他這樣做無疑屬於政治正確，也贏得許多讚揚。但是從亞裔立場來看，卻難免感覺有些異樣。因為亞裔在參議院也沒有足夠代表性。紐森將范士丹的接班人預先定為非裔女性，就意味著如果你是亞裔，無論你有多麼優秀，這一次你完全沒有機會。

如果一家私人公司在招聘高層職位時只錄用某族裔性別人士，很可能會因歧視而被告上法庭。逆向歧視也是歧視，即使是以政治正確的名義。

以前的南非白人政權因其隔離政策，而成為種族歧視的典型。但他們或有理由喊冤。當時南非白人政府施行「隔離但平等」（separate but equal）政策，也就是將白人和有色人種分隔，但是平等對待；白人有甚麼，有色人種也一樣有甚麼。然而外界經常只攻擊他們「隔離」的一面，而有意無意忽略其「平等」的另一面。

今天的美國沒有種族隔離，但是也沒有實現真正的平等。如果像南非白人政府那樣被貼上標籤的種族主義者都知道要「平等」，美國沒有理由落後。

亞裔要爭取獲得平等對待，還需要付出很多努力，首先要從積極參政做起。靠自己的力量選上去，比等別人來任命你更有意義。