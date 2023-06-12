我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3死3傷 馬里蘭首府周末夜槍響 已逮捕1嫌

富爸爸交棒 索羅斯250億元帝國 小兒子掌舵 力阻川普回白宮

「教育」和「教唆」之爭

金山人語
金山人語
金山人語

作為「進步派」大本營的加州，性教育一直以「大膽」著稱。部分教材的插畫與文字描述，甚至連成年人看了都面紅耳赤。不過，圍繞性教育是否太過激進的爭論，近年來從未停歇。

6月6日早，數百名抗議者聚集在格蘭岱聯合學區辦公樓外，為學校如何進行性教育展開對峙。支持和反對非傳統異性戀（LGBTQ）各抒己見，互相無法說服對方，最終有人惱羞成怒大打出手，至少三人在事件中被捕。

其實圍繞性教育是否太過激進的抗議示威，近年來一直存在；尤其是2016年1月開始實施被稱為「加州健康青年」的AB329法案後，更是愈演愈烈。該法案雖然保留家長阻止孩子參與性教育課程的權利，但不再允許他們阻止孩子參與「性別認知」或「性取向」課程的學習。

AB329法案從提案到開始實行，不乏反對之聲。而2019年5月，法案開始允許公立學校推廣被部分家長形容為「小黃書」的新版性教育課本後，抗議的聲音更是達到高潮。

新教材除了教導不同的性取向外，還圖文並茂的介紹口交、陰道性交甚至是肛交等多種性交方式。一經推出，就引起包括華人在內的許多家長抗議。2019年一場抗議活動中，憤怒的華人家長聚集在洛縣教育局門外，AB329法案在他們口中，真可謂是罄竹難書。

這些華人家長認為，在充滿好奇心的年齡，讓孩子接受激進的性教育，會增加他們去「嘗鮮」的可能。如此這般，「教育」成了「教唆」，或許原本不是同性戀的孩子，會在教材的誘導下，變成同性戀。這也說出了問題的關鍵，雖然在開放的加州，對同性戀的接受程度很高。不過對於許多家長來說，尤其是偏保守的華人家長，能夠接受的同性戀是別人，對自己的孩子，卻是另當別論。

而支持者認為，性取向是與生俱來的天性，非「教育」所能更改。讓孩子們更早接觸相關的性教育，能夠更好避免像愛滋病這樣的新傳染疾病的傳播，而這也是AB329法案的初衷之一。

自歐巴馬政府時期掀起「男女同廁」議題開始，加州一直在「平權」的道路上居於全美領先地位。而隨著加州在該道路上越走越遠，反對者的反彈可能也將愈演愈烈。而且，支持與反對者在學區門口打群架的事件鬧上全國新聞，這還是第一次發生，加州性教育的爭端讓兩派再難相容，6月6日的家長衝突，恐怕不會只有一次。

教育局 加州 華人

上一則

小提琴家林昭亮灣區快閃演出 連結舊金山與台北

下一則

2天12人遭槍擊 金山華裔將連署 促市議會立法嚴控槍

延伸閱讀

眾院共和黨推減稅包裹法案 夫妻合併報稅扣抵額大增

眾院共和黨推減稅包裹法案 夫妻合併報稅扣抵額大增
全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日

全美首創 紐約州議會通過 農曆春節將列公校假日
加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手

加州買特斯拉 有1.5萬補助可拿 Model 3估2.5萬入手
加州今年初夏 4年來最冷 水果慢熟 花期變長

加州今年初夏 4年來最冷 水果慢熟 花期變長
2019年以來 加州在家自學兒童增加7成

2019年以來 加州在家自學兒童增加7成

熱門新聞

女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

2023-06-06 01:45
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，圖為之前他親自拿著Quest 3介紹的影片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta執行長查克柏格現身亮相：AI領域有大突破

2023-06-08 18:58
狼獾在加州非常罕見，2008年至2018年期間在加州記錄了一隻狼獾，在此之前，最後一次在加州確認金剛狼目擊事件是在1920年代。（CDFW提供）

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

2023-06-03 19:49
槍案發生後，警方已在該地區加強警力。（美聯社）

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

2023-06-10 22:39

超人氣

更多 >
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒
章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴

章瑩穎遇難6年 男友至今未婚 父直播賺生活費遭網暴
油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌