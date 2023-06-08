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洛杉磯公共交通的發展史

金山人語

說起洛杉磯的公共交通，不禁想起各大媒體經常被地鐵和公共汽車上的暴力事件占據版面，包括吸毒、搶劫、鬥毆、性侵、甚至鬧出人命。洛杉磯的公共交通工具，幾乎滿足了人們對危險場所的一切幻想。

今年四月，一名男子在A線上被刺身亡，另一名亞裔女乘客在地鐵上被人反覆毆打臉部，並遭種族辱罵；五月，一名公交車司機在工作時被一名乘客連捅數刀……，這些不是危言聳聽，這是洛杉磯真實發生的事，多年來一直困擾著這座城市。

洛杉磯大都會交通理事會最新報告指出，地鐵紅線與紫線四月份的犯罪率與去年同期相比增加了34%，社會秩序妨害案件（Crimes Against Society）更是年增6倍。據洛杉磯市警方數據，洛杉磯地鐵上的暴力犯罪案件在過去的一年中增加了14％，比疫情前水平高出16％。

一直以來，關於如何改善洛杉磯惡劣的公共交通環境與安全，來自各界的呼籲沒少過，卻不見改善，反而還在惡化，讓人百思不得其解。

若要探討洛杉磯的大眾交通，要先抽絲剝繭從發展史講起，洛杉磯公共交通的問題源於這座城市與眾不同的演變。 20世紀早期和中期，汽車開始大規模生產和普及；當時洛杉磯正值發展高峰，這期間的城市規劃主要圍繞汽車進行，重點考慮了高速公路的建設，以及制定了諸多利於汽車出行的政策。

1930年代，洛杉磯開始對多單位公寓建築的停車位數量進行規定，以滿足居民的停車需求；1960年代，洛杉磯銀行和政府機構建築物也被要求提供大量的免費停車位。這樣的城市的發展模式無形之中，降低了對公共交通出行的依賴與需求，久而久之，洛杉磯的公共交通系統變成了一片甚少人問津的無依之地。

當一個城市裡的絕大多數人每天都可以駕駛自己的愛車出行，某條地鐵上發生數起騷擾也不會再被開車族關注。反映公交惡劣環境的民眾聲音遠遠不夠，不是因為人情冷漠，而是因為公共交通離這座城市裡的大多數人太遠了。

與此同時，圍繞汽車規劃發展的洛杉磯「汽車友好型」城市規劃也使洛杉磯走上了郊區化的發展模式，很難建設高效的公共交通系統。洛杉磯公共交通的低覆蓋率，無法為出行者提供方便，使得越來越少的乘客選擇乘坐公共交通出行，產生惡性循環。包括車票等收入在內的一系列公共交通業務收入變得愈發有限，長此以往，交通理事會就算想給線路上多加幾個安保，多添幾處安防設計，預算變成一大痛點。

洛杉磯日益惡化的公共交通問題一直都存在，但一直以來又似乎都只是在影響著少數人的生活。有時它可以為媒體創造一個頭條，有時又會被因為社會新聞時被提起，只是，真正關心它的人又有幾個。

洛杉磯 汽車 地鐵

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