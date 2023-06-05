僑領被捕與馬斯克訪華

金山人語

在美國東西兩岸近期皆有僑領因擔任「中共代理人」被FBI 逮捕的大背景下，馬斯克 以企業家身分訪華，受到高規格禮遇。不僅外交部長秦剛 （非商務部）第一時間接待，還主動釋出善意。「中美間合作，要及時剎車，避免危險駕駛，還要熟練使用油門，促進互利合作」。許多中國大陸移民盼望的中美關係解凍，似乎又看到曙光。

福建長樂公會前主席盧建旺和秘書長陳金平因為幫助中共在海外推展警察行動，4月17日在紐約被FBI逮捕。消息傳出不足一個月，中國蘇州市中級人民法院通報，前德州中國和統會主席梁成運因間諜罪，被判處無期徒刑。

現年78歲的梁成運，其實早在2021年前往中國大陸時就被逮捕。兩年時間梁成運案幾乎沒有一點消息，卻在FBI出手逮捕盧建旺和陳金平後，中方釋出案件重大進展。這是純屬巧合，還是雙方情報角力，耐人尋味。

梁成運判刑消息公布才10天，洛杉磯又傳重磅新聞。知名僑領陳軍與林峰，因為涉嫌協助中共打擊法論功，也鋃鐺入獄。而且FBI在逮捕林峰時，甚至出動裝甲車、狙擊手及多架無人機，陣勢之大令人瞠目。

儘管幾起事件讓僑民看得心驚，但同一時間，特斯拉執行長馬斯克的訪華行程，卻又傳遞出另一種信號。馬斯克的三天行程，有幾點特別。首先，馬斯克以商人身分，與外交部長秦剛會晤，且中國官媒予以大量報導。通常情況下，外交部主管外交，部長等級接待的來訪者，多是政界人士。馬斯克以商人身分到訪，首先接待他的卻是外交部，政治意味濃厚，可見一斑。

其次，馬斯克與秦剛的交流，基本是一唱一和。秦剛拋出文章開頭那句，用駕駛汽車比喻中美關係的開場白後，馬斯克立刻表態反對中美脫鉤，並願意擴大在中國的業務。他還強調，中美是世界最大的兩個經濟體，如連體雙胞胎，只能合作向生。

有人認為，馬斯克訪華，無疑是給美國商界帶了個「壞頭」，選擇走「親中」路線，似乎與主流意志相悖。

但其實，美國商界對中國的態度，未必與政壇一致。尤其是華爾街，更是盼望兩國關係解凍。馬斯克訪華首日，特斯拉股票一度大漲近6%、最後收漲超過4%，市值一夜增加250億元。

資本不會說謊，特斯拉股價大漲背後，就是華爾街為支持馬斯克親中表態，而且在馬斯克的帶頭作用下，就算中美關係仍處緊張，未來可能還有更多美國重量級商界人士訪華。