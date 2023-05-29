我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

美國基礎教育好還是壞？

金山人語

許多有條件的華人家長，都有送孩子回中國補習的意願。那裡除了有更好的中文環境，還有能讓孩子「贏在起跑線」的基礎教育。滑雪冬奧冠軍谷愛凌的媽媽，就曾直言「來中國上10天課，頂美國上一年」。

加州華人母親蔡爽，近日因為她12歲就大學畢業、還得獲5個副學士學位的天才兒子受到關注，其實她的兩個女兒同樣優秀。蔡爽日前接受世界日報採訪時，有一番話令人印象深刻。她表示，為了讓兩個女兒獲得更好的中文學習環境，她與丈夫效仿孟母三遷；在女兒讀大學前，舉家搬回香港，讓她們接受中國基礎教育，等到要申請大學時，再返回美國居住。

除了蔡爽外，另一個更有名的案例，就是谷愛凌。她讀大學前，每年都會前往中國補習文化課。「加州灣區學滑雪，北京海淀補課」的模式，讓谷愛凌不僅能獲得自由式滑雪奧運冠軍，也可以在頂級名校史丹福大學獲得課業滿分，獲讚「天才少女」。

雖然沒有官方的統計數字作證，但類似的送孩子回中國補習的案例，在加州真的很常見。許多經歷過中國大陸的九年義務教育，千軍萬馬過獨木橋高考的華人父母，都會感覺美國中、小學的教學內容「太簡單」，甚至美國主張的寓教於樂教育理念，看起來還有點「太隨意」。

其實不光是中國家長，連美國的媒體也都認為，美國基礎教育不佳。美國廣播公司（ABC）談話節目「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）2018年在洛杉磯好萊塢的星光大道，開展一項名為「指出一個國家」的實驗。許多路人面對世界地圖兩眼一抹黑，不僅不知道非洲、歐洲及美洲的所在地，甚至有讀過大學的美國路人，不知道美國在世界地圖的哪個位置。

紐約時報也曾做過類似調查，結果有超過60%的受訪者，儘管時常看到或聽到北韓相關新聞，但對其地理位置則是一頭霧水。

地理知識差，只是美國基礎教育不足的冰山一角，其他學科諸如數學等，美國也無法與中國較量。這就有了谷愛凌回北京海淀補習奧數，回美國瞬間變成學霸，她媽媽直言「來中國上10天課，頂美國上一年」的案例。

其實美國與中國的基礎教育理念，孰強孰弱一直存在爭論。許多人認為，美國啟發式教育理念，培養的人才更有創意，從人才的發展軌跡就可以發現，美國諾貝爾獎的獲獎者數量，無論是文科還是理科，都遠勝中國。

不過考慮到美國是移民國家，吸引人才的能力本來就比中國高，再加上絕大多數人最終只是從事普通職業，不是拿諾貝爾獎為人類發展做多大貢獻。所以也有另一派人士認為，回中國接受少一點「創意」多一點「扎實」的補習，不失為彎道超車其他美國學生的好方法。

教育 谷愛凌 諾貝爾獎

上一則

聖荷西建市157年史上首華人市議員朱感生 決定回鍋參選

下一則

全新禮品卡餘額竟為零…詐欺頻傳 警籲購買前留意

延伸閱讀

拜登說敲定債限協議、避免美國違約 美股期指勁揚

拜登說敲定債限協議、避免美國違約 美股期指勁揚
印太經濟架構 喜事看見憂愁

印太經濟架構 喜事看見憂愁
美：印太經濟架構已達協議 分散對中國依賴

美：印太經濟架構已達協議 分散對中國依賴
揭愛立信賄賂 吹哨人獲天價2.79億獎金

揭愛立信賄賂 吹哨人獲天價2.79億獎金
雷蒙多：美國不會容忍北京封殺美光

雷蒙多：美國不會容忍北京封殺美光

熱門新聞

加州41歲男子里瓦拉（Casey Rivara）日前開車行經十字路口時，看見一群小鴨正在過馬路，於是好心下車護送這群小鴨，未料遭到一名17歲司機開車撞死。(取材自推特)

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死 兩孩親眼目睹全程

2023-05-23 12:08
這本書裡夾著的借書證顯示，歸還日期是1927年2月21日。（電視新聞截圖）

逾期96年才歸還 北加圖書館這本書 工作人員不敢碰

2023-05-23 23:31
研究顯示，聖荷西租房比買房來的划算。（記者李榮／攝影）

調查：買不如租 聖荷西租金比全美最高 華人嘆租買都貴

2023-05-21 19:30
九家舊金山餐廳近日成為「米其林加州指南」最新成員，而且不必走很遠，就能全部一次「逛完」。（美聯社）

金山又9餐廳登米其林 一次可逛完

2023-05-20 02:17
聖荷西人口減少，由全美大城市排名第十名下降至第十二名。圖為聖荷西市政廳。(Getty Images)

聖荷西人口下降 跌出全國前十 華人居民不意外

2023-05-21 02:20
現年39歲的伊莉莎白·荷姆斯創辦矽谷血液測試新創公司Theranos、編造血液檢測新科技謊言、欺騙投資者，現在詐欺罪定讞，30日將正式入獄服刑。但人們仍在苦苦揣測她的動機。 (Getty Images)

矽谷「惡血」騙局 荷姆斯5月30日入獄 動機仍成謎

2023-05-27 20:14

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？

何超蓮婚後大解放 曬低胸美照…網：不怕竇驍吃醋？