重罰脫口秀 傷的是誰?

金山人語

中國脫口秀演員李昊石因「野狗」段子被控「侮辱」解放軍,他本人的事業遭遇毀滅性打擊,還面臨公安機關立案調查,有可能「因言獲罪」,被追究刑事責任。因為李昊石曾來美表演,因此他的風波引起在美華人 熱議。

開個玩笑也重罰,中國民族主義膨脹,除了已經漸趨不理性之外,未來這些演員到美國來表演的機會只會愈來愈少。

誠然,脫口秀雖然被稱為冒犯的藝術,但也不是法外之地。就連其發源地美國,演員也不敢隨意拿軍人開涮。知名脫口秀演員Louis CK雖然曾調侃過美軍,說他們經常入侵其他國家,但也不會使用侮辱性詞彙來形容軍人。其實整個美國社會,對軍人充滿敬意,在街上看到穿著軍裝者,時常會說一句「Thank You for Your Service」表示感謝。

李昊石事件值得商榷之處在於,他雖然有錯,但真的錯到罪無可恕,需要動用整個社會鐵拳砸向他嗎。實際上,李昊石之所以遭遇重罰,與當前中國社會憤怒觸發點很低,雞毛蒜皮的小事,都可能被上綱上線、「打小報告」的文化有關。

李昊石此次演出,過程不允許錄音、攝像;結果事後不僅被人舉報,還有他言論的錄音同步流出。而且這些打小報告的人,目光不限於在中國;約三個月前,中國脫口秀演員王越池在北美巡演,同樣是不允許錄音、攝像,但他調侃中國防疫政策的段子,還是有錄音被傳回中國,導致王越池遭全面封殺。

也是因擔憂被「打小報告」而遭秋後算帳,當時部分聽過王越池段子的北美華人網紅,竟不約而同的選擇對段子內容三緘其口。這些網紅在Youtube等平台的討論中,留下「不敢聽」、「池子講了四、五十分鐘,可能除一、兩個段子國內能講,其他沒一個能講的」這樣的聲音。

而他們的擔憂,其實不無道理。脫口秀演員孟川就因曾發文「希望我的軟肋,能成為南傳孩子們那樣的硬骨頭」,疑似支持學生的白紙運動,事後遭到清算,不僅社群媒體遭禁言,表演事業也陷入停滯。

中國當下「說話」的代價很大,究其根本是民族主義陷入非理性膨脹所致。整個中國社會,在「中華民族偉大復興」的熏陶下,似乎已容不得一點批評或不如他人的聲音。

「辱華」的門檻,也一再被降低。索尼 公司微博 發文「待到山花爛漫時,她在叢中笑」配圖紅花圍繞黑狗,都被「細心」網友發現,該博文發布日期是革命烈士邱少雲的忌日。紅花圍繞黑狗,從美術構圖上,很像邱少雲為不暴露位置,忍劇痛讓大火在身上焚燒而壯烈犧牲的場景,配文「她在叢中笑 」疑似「對革命先烈不敬」。索尼中國的微博,遭大量舉報,被暫時禁言。

這樣類似「文字獄」的事件一再上演,怎能不讓人想起史記中周厲王的結局。「王益言,國人莫敢言,道路以目。而防民之口,甚於防川,川壅而潰,傷人必多,民亦如之。」希望已漸失理性的民族主義,不要害了中國。