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舊金山是座失敗之城嗎？

金山人語

舊金山毒品和犯罪問題，近日再成全美關注焦點。

CNN專門播出舊金山專訪，聚焦毒品、遊民、精神疾病、搶劫等問題，並提出疑問，「舊金山是座失敗的城市嗎？」

自稱以金山為第二家鄉的喜劇演員Dave Chappelle，在節目中爆粗口，質問舊金山到底怎麼了？難道成了第三世界？他講述，日前到一餐館就餐，進門前卻看到遊民在門外排便。Chappelle感嘆，這座城市無可救藥了嗎？

舊金山並不是一下變成第三世界的。多年前，一對歐洲年輕夫婦帶孩子到金山旅遊，一家人夜晚抵達住進酒店，第二天清早，原本要一睹「世界第一旅遊之都」的丰采，但走出酒店所看到的，是倒臥的吸毒者、髒亂的遊民帳篷和遍地的針頭與排泄物。

不過，三年疫情，的確讓城市變得更糟。大企業裁員、出走或遠距工作，旅遊業復甦緩慢，市中心一片蕭條。與此同時，遊民與精神病患增加，販毒吸毒猖狂，尤其近年芬太尼氾濫，市府稅收減少，欲治乏力。

當然，市府與州府並非完全無所作為。市長曾嘗試在田德隆區設注射中心，期以專業人員幫忙，避免注射過量，同時減少廢棄針頭改善市容，但效果不彰，計畫草草收場。 

本月，州長派國民兵進駐，幫助治理街頭亂象。但此舉象徵意義大過實際作用，在從源頭上遏阻毒品販賣、從立法上採取更嚴厲懲罰措施之前，毒品問題難獲根本解決。

讓市民商家失去安全感的，還有光天化日下的偷竊搶劫。受「950元以下不抓不押」的鼓勵，「零元購」日漸囂張，宵小掃貨，店家只能一旁觀望，不敢介入，因稍有不慎要吃官司。網上流傳的店員見小偷欲加干涉卻被商家阻止的視頻，正是金山現狀。

世界名城，如今成了不宜居之地。毒品、搶劫、遊民等所有問題，皆須從根本上尋找解決之道，政府不應只是迫於壓力，或為選票，採取應急措施敷衍塞責。

首先，亂世當用重典，應從立法層面著手，糾正偏頗，依當下特殊情況訂定新法。所謂零元購，說到底反映的是法律缺陷。嚴格的法律，可讓警察大膽執法，更能起震懾宵小的功效。

其次，預算有限，錢要用在當處。當務之急是增加警力，而不是削減；保護市民遊客安全是第一位的，而不應急於砸錢商討償還歷史舊債。去年疫情乍緩，學區不是盡早開學解家長之難，而是浪費時間為學校更名，只為政治正確。此類事情不應再發生。

再次，當年招徠高科技，市府稅務上慷慨優惠，如今城市有難，科技業不應袖手，只是抱怨，或一走了之。應該用科技創新力，幫助城市渡難關。

現狀令人擔憂，但不必失去信心。市長接受採訪時表示，她不會放棄，將繼續努力讓每個生活在這裡的兒童可安心上街玩耍。各方若能放下意識形態偏執，直面現實，舊金山就不會成為失敗的城市。

舊金山 遊民 毒品

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