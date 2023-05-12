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裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

民眾的體感治安

金山人語
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舊金山Westfield商場內的Nordstrom百貨公司，宣布在租約到期後不續約，預計8月關門。舊金山市場街的Nordstrom是許多人的回憶，35年來一直是舊金山市中心地標，如今卻黯然退場。

鄰近的Nordstrom Rack也一樣，7月1日最後一天營業後，將永久關門。

Nordstrom稱，舊金山市中心與城市的生態在過去幾年有著「巨大的改變」，嚴重營響了商店的人流，讓他們無法在成功經營下去。

Westfield商場則說，Nordstrom的關門凸顯了舊金山市中心不斷惡化的大環境。因為顧客、零售商和員工的不安全，阻礙了當地的經濟復甦，而愈來愈多的零售商和企業正在離開。

不止Nordstrom百貨，附近包括Office Depot、The Container Store、Anthropologie、Saks Off 5th亦都熄燈撤出當地。另外，去年開張的舊金山Whole Foods旗艦店，4月上旬宣布暫時關閉，沒有重啟的時間表。舊金山市議員麥德誠向媒體透露，該店的一名店員跟他說，分店一年前開張時，店內原本有250個購物籃；但到後來一個都沒有了，全部都被偷走。而且，超市內常出現「行為不當」的購物民眾。

治安跟遊民問題就是惡性循環的起頭。不過，專家卻說舊金山的治安已有所改善，暴力犯罪有在減少。而且，根據警局的數據，即使舊金山在2022年和2021年各有56起兇殺案、比2019年是增加了36%以上，但舊金山的兇殺案數量是遠低於其他類似規模的城市。

大多數的民眾對這種治安「有所改善」的說法恐怕不買單。本報日前就報導，調查發現舊金山市民認為，與20多年來的任何其他時段比，現在都讓人感到更不安全。

這就是民眾對舊金山的「體感治安」。如果時時刻刻得擔心車窗被敲、路上遊民太多，自然會增加對於城市的恐懼感。

不少僑民都說，這幾年較少去舊金山。有朋友表示，如果真要進城辦事，會把手表留在家裡、婚戒也要先拿下來，而且儘量不開車進城，因擔心被破窗。另一位朋友也說，20年前剛來灣區時，一家人常去城裡吃飯逛街，但現在除了去拜訪還住在那邊的長輩，不會特別過去。即使要去，不準備帶包包，且會把平常配戴的鍊子取下。

一位每周都去舊金山的朋友認為，遊民問題是影響安全感最大的因素。雖然大多數遊民不會攻擊路人，但是帶著孩子在城裡，碰上一個又一個手舞足蹈、對空氣喃喃自語的人，實在很難有安全感。更別提馬路上的騷味，以及時而可見的人類排泄物。

不管官方數據如何，但市井小民對治安就是如此印象。企業從沒必要跟營收過不去，相繼離開是用腳投票，彰顯了環境需要改變。

舊金山 Nordstrom 遊民

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