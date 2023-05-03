金山人語

一年前還處於極端缺水危機的加州 ，現在卻正面臨洪災 威脅。今年年初多場大氣河流暴雨不斷，給塞拉山脈(Sierra Nevada)帶來接近創紀錄的降雪。由於春季氣溫升高，這些積雪大量融化，加州很多地區都可能遭洪水 氾濫。其中最大的危險則來自加州中部的杜拉瑞湖(Tulare Lake)。

如果打開19世紀加州地圖，可以看到位於中谷地區，佛萊斯諾到貝克斯菲之間，有一個名為杜拉瑞湖的巨大湖泊。它曾經是加州最大湖泊，也是密西西比河以西美國最大淡水湖。杜拉瑞湖的形成是自然原因，主要由當地幾條河流水量匯聚而成。

從1880年代開始，杜拉瑞湖因人為原因而乾涸。當時為開發中谷，人們在幾條河流上築起堤壩，截斷流入杜拉瑞湖的水源，並將湖水排乾，在湖底種植棉花和其他農作物。從此杜拉瑞湖消失了，只留下一個「杜拉瑞盆地」(Tulare Basin)的地理名詞。現在這裡已成為是美國最重要的農業基地之一，很多年輕當地人甚至不知道以前這裡有一個大湖。

但是今年杜拉瑞湖復活了，塞拉山積雪融化使加州大大小小水庫都爆滿。大量水流無處可去，最終只能匯聚到杜拉瑞盆地，使得這個已經消失100多年的加州大湖又重新成形，並且水面還在持續擴大。

從州長紐森到當地政府，從農場主到普通民眾，都在憂心忡忡地關注著不斷增長的湖面。由於杜拉瑞盆地現在布滿了農田和城鎮，洪災的危險迫在眉睫；如果杜拉瑞湖完全恢復到歷史上的規模，金恩縣和杜拉瑞縣有多個城鎮將變得面目全非。原本內陸城鎮，有的將成為湖濱社區，有的成為島嶼，還有的將被徹底淹沒在水底，經濟損失可想而知。

杜拉瑞湖復活是自然現象，人們的選擇很有限。目前最重要的是做好預防洪災，將損失減少至最低，不要讓它演變成人為災難。如果湖面繼續擴大，危機進一步加劇，民眾必須被疏散，財產損失在所難免，希望不要出現人員傷亡。

據新聞報導，聯邦緊急服務辦部門正在與杜拉瑞當局合作，為未來數周和數月內的更多洪水做好準備。他們繪製污水處理廠、醫院、監獄和其他敏感區域的位置，並與當地消防部門一起規畫搭建避難所或安置救援人員的地點。

事實上杜拉瑞湖乾涸之後，100多年裡曾經數次重現，而被稱為「幽靈湖」。最近的一次是1982年至1983年。但是與現在不同的是，當時湖盆裡面主要是棉田，不像現在這麼人口密集。

科學家估計，這一次杜拉瑞湖至少將存在兩年。也就是說，未來兩年裡，加州人必須學會與這個大湖共存。大湖雖然可能造成洪水威脅，但也有好處。湖水有助於補充加州地下水儲存，進一步改善乾旱狀態。大湖也將改變當地生態環境，對許多依賴溼地棲息區的野生動物，杜拉瑞湖歸來是好消息。沿湖地區發水上旅遊休閒相關產業，或許也是不錯的選擇。