我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

美國職場不必要的中國特色

金山人語
金山人語
金山人語

近期，有一則報導很有意思，一名比佛利醫院的伊拉克裔醫生狀告醫院對其報復和歧視，起因是一場手術中，其他三位護士及技工全程講中文，他在提醒其中一名護士不要在手術中講中文後，被指責是「歧視」。對於該事件中三名華裔醫護人員講中文的習慣，華人「懂的都懂」，如果一個場合中華人居多數，大家就更習慣用中文。但在一些工作場合中，這一習慣其實有不妥。

這名狀告醫院的醫師名叫Dr. Ihsan Shamaan。2020年11月，Shamaan醫師進行了一場疝氣手術，在場的還有其他三位亞裔面孔的護士、技師和麻醉師。當醫師要求護士去取紗布時，這名護士竟與技師用中文溝通起來，來來回回都沒能拿對醫師需要的紗布。在手術當中這三人時不時用中文互相溝通。

Shamaan醫師對此表示不滿，理由是手術中講不必要的英語之外的語言，會干擾他手術。因此對這名護士提出不要說中文的要求，後來卻被護士長告知這是「歧視」行為。

雖然這是Shamaan醫師遞交給法院的訴狀，是其一面之詞，但公共場合或工作場合華人之間相互講中文，確實是很常見的現象。例如在華人超市、餐館，當員工和顧客都是華人時，如果中文是雙方的第一語言，或是雙方英文都不好時，當然沒必要講英文。

不過以上案例有所區別。手術是很嚴肅的工作場合，更何況手術的主要參與醫師只講英文，不懂中文。如果其他華裔員工之間相互講中文，不但是忽視其他不講中文的醫師及不禮貌的行為，還可能導致手術進展不順利。在類似這種的工作場合中，即便華人占多數，講英文是最基本的職業素養，體現的是醫護的專業性。

在美國謀生的華人，要懂得「入鄉隨俗」，尊重美國職場文化。雖然美國人以不嘲笑其他族裔的英文水平為基本素質，但我們華裔積極提升英文水平，起碼做到職場中英文溝通無障礙，可以贏得其他同事的尊重。以上案例中護士不講英文，也許正是英文水平不到位。

其實不僅是講中文的習慣，其他一些華人特有的習慣也要「因地制宜」地進行改變，例如逢年過節給上級送禮，可以變成寄送卡片送祝福，過節給客戶送評價但心意滿滿的小禮物也是不錯的選擇。再例如中國企業加班文化來了美國，就要按照法律，讓加班員工得到合法的補償。

手術 華人超市 歧視

上一則

紐森重拳治毒 布里德：積極響應 史考特：緝獲增長450%

下一則

勇士教頭讚柯瑞：想起和喬丹打球日子

延伸閱讀

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼

國會聽證調查 中國黑幫涉洗錢走私芬太尼
伊朗領袖哈米尼批美「不可靠」籲伊拉克別讓美國駐軍

伊朗領袖哈米尼批美「不可靠」籲伊拉克別讓美國駐軍
先裝支架再切腫瘤 70歲男罹大腸癌免裝人工肛門

先裝支架再切腫瘤 70歲男罹大腸癌免裝人工肛門
MLB／張育成鉤谷骨折開刀 紅襪：手術順利完成

MLB／張育成鉤谷骨折開刀 紅襪：手術順利完成
化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

化名「護濕辣嬌」台護士直播猥褻長照老人賺外快

熱門新聞

中國大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害，同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

花季少女沒了五雷轟頂 矽谷中國學生搭Uber車禍1死1傷

2023-04-28 21:41
史丹福大學女畢業生佩洛夫的青春被永遠定格在21歲。（聖縣縣警辦公室提供）

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

2023-04-27 21:41
大陸留學生Bethany Huang（右），4月22日凌晨5時許乘坐Uber前往舊金山機場時遭遇交通事故，她不幸遇害。同行的好友劉蒙雨（左）也受重傷。（取自視頻截圖）

中國留學生舊金山搭Uber 1死1重傷

2023-04-29 02:20
金山人語

生前該把錢全花光？

2023-04-25 02:00
GoFundMe的籌款頁面介紹，Bethany是一個美麗、聰明、有愛心和溫柔的人。（取自籌款頁面）

舊金山去世陸生 愛旅遊美食、聰明有愛心

2023-04-29 02:19
一名女子稱，曾遭殺害Cash App創辦人鮑勃‧李（右）的兇嫌莫梅尼（左）攻擊。（電視新聞截圖）

殺害Cash App創辦人鮑勃‧李兇嫌 一名女子稱曾遭其攻擊

2023-04-25 13:02

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬