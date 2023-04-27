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金山人語／「走線」是包著糖衣的毒藥？

金山人語
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「走線」說的是沿著已被專門開闢的非法移民路線進行偷渡，通過繞開監控和巡邏以盡可能安全的方式抵達目的地。近期的加州街頭，就多了很多「走線」而來的人。

允許美國政府快速驅逐非法移民的Title 42將於5月11日到期。今年早先，為應對可能出現的移民激增，拜登政府計畫在5月11日或之前確定新規，提升避難申請的門檻。因此，近期非法移民抵達人數激增，3月非法移民的逮捕數量較上月增加25%。

「走線」不易，先得應對天災。非法穿越的路途雖然並不是唯一選擇，但無一例外，成行都極困難且不受保護；無論是連接中南美洲的「達連隘口」(Darién Gap)，還是美墨邊境的旱野荒地，又或是暗流湧動的格蘭德河(Rio Grande)，處處危機四伏。每年，有無數人會直接「消失」在這些途中。

「走線」還要應對人禍。偷渡者們腳下的每一條線路，都是用金錢堆砌而成，旅行中的每一個環節，都涉及無數利益組織。旅途中的「蛇頭」、地主們競爭激烈，經常互相舉報。城門失火，殃及池魚，損失最大的永遠都是這些為了此行賭上身家性命的「旅客」。此外，不用想也能知道，「走線」的人比誰都更有可能帶著現金，這樣好的機會怎會被劫匪放過，搶劫也是「走線」中一再常見不過的劇情。

即便如此，千辛萬苦，這條道路上的人潮仍未間斷。

因為在「走線」人的眼裡，走到就贏了。自己逃離了以前的絕望，在美國的土地上賺到錢，這一生就有「贏」的機會。照黑工市場目前的行情，無證移民在餐館每月能掙到3500元上下，吃住還都由業主全包。這種生活對走投無路的人來說無疑已是天堂。

若能再有一技之長，覓得一份藍領工作，收入甚至更為可觀。更何況，無證移民的子女無需合法身分就可以就讀公立學校。對很多人來說，比起之前的生活處境，子女若能在美國接受教育，相當於拿到了一張改變命運的船票，下一代能「贏」，自己做什麼也都值得了。

「走線」歸根究柢是非法的。這些非法的走線道路能夠長期存在，是因為這條道路是很多人賴以重生的命運之路，也是中介和蛇頭眼裡的生財之道。而當下社交媒體的便利，在其中起到的橋梁作用不可忽視。如今，許多中介故意通過社交媒體散布走線信息，內容精心安排。這樣一來，更多人便有機會了解這種原本非常規的移民方式。可別忘了，這些帳號的目的既然是為了「拉客」，關於這段旅途，也自然是報喜不報憂。

出發之前，「走線人」眼裡的美國夢大多依靠社交媒體構建，相望著那一個被描述成遍地是自由和黃金的土地。可是暫且拋開一路的危險不談，到了美國之後，可能面臨的艱辛和困難一直以來都鮮有參照。這種過度的宣傳，以及信息差異，對那些破釜沉舟的人們來說是不公平的。而這種「走線」一再被美麗的包裝美化，風險與後果刻意被忽視，更是不道德。

非法移民 偷渡 美墨邊境

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