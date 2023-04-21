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勿讓數位鴻溝 成為年長者之痛

金山人語
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今年1月起，加州70歲以上年長者，更新駕照需要重考筆試。部分參與考試的年長者認為題目變難，有的連續三次都考不過。而據加州汽車管理局(DMV)公布的數據，近20年駕照筆試通過率沒太大變化。對年長者來說，變難的或許不是題目，而是備考方式。

加州的駕照筆試題目，確實有一定難度。根據沙加緬度蜂報(Sacramento Bee)的報導，該考試的通過率在51%左右。不過這項考試，不是最近才變難；而是過去20多年，基本都是這樣。雖然從統計數字看，難度沒有顯著提高；但無論是世界日報4月19日的報導，還是洛杉磯時報4月15日的採訪，都有不少七旬以上年長者反饋，筆試很難通過。

這或許又是一個「數位鴻溝」，導致年長者吃虧的案例。仔細閱讀報導不難發現，這部分年長者大多不諳當代科技產品的操作。例如三次考試不過的何女士，因為不太會操作電腦，選擇用紙質版的試卷。而洛時採訪的年長者，備考仰賴的是四處辛苦收集到的紙版考古題。

眾所周知，相比閱讀整本駕駛手冊，直接練習做考古題，從應試角度看，無疑更有效率。不過DMV近年不斷更新筆試試題，紙版考古題受限印刷、成本等原因，難免會過時。年長者們口中「好多題目在複習時根本沒見過」的現象自然會出現。

而反觀熟悉智慧型手機操作的年輕人，只要打開APP Store就可以找到許多「題庫」軟體，他們不僅實時更新最近的題目，而且只需觀看少量廣告，就可以免費使用。會不會用這些數位程式，對備考效率的影響可不是一星半點。

其實不諳當代科技產品的操作，讓長輩吃虧的案例，絕不僅限於考DMV筆試。「消費者報告」(Consumer Reports)、「消費者行動」(Consumer Action)等多個非營利機構聯名發出報告，在2022年的感恩節，不會用智慧型手機的年長消費者親自到商店裡消費，買一隻15磅的火雞平均需要多花15元。

消費者團體強調，不會使用數位優惠的消費者，日常生活所需支付的額外價格相當驚人。一份牛排要多花9元，冰淇淋或雞蛋則須支付比使用電子折價券高出75%的金額。

要解決數位鴻溝對年長者的衝擊，上述團體建議加強年長者更熟悉的紙本。例如印刷優惠券。因為對於部分年長者來說，他們可能就是學不會數位的操作，而這也不是他們的錯。正如我們需要「退休金」，幫助工作能力下降的年長者度過晚年；在數位時代，政府、社會團體不應該任由紙本衰微，讓年長者吃虧。

智慧型手機 駕照 加州

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