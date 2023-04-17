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華埠大發展 莫讓低收居民流淚

金山人語
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洛杉磯華埠這幾年面臨突飛猛進的迭代更新。很多新建案拔地而起，為這個曾經華裔移民來美的最初定居地增添生機。不少新建案還在審核中，未來將有更多新項目進駐。不過華埠近幾年的發展，導致商業利益與生活在那裡的居民利益的矛盾更加尖銳。華埠在發展的同時，也要兼顧居民，特別是那裡老年人的利益。

隨著洛杉磯縣3月31日驅趕禁令的結束，華埠Hillside Villa的住戶面臨被驅趕的困境。因該棟大樓居住的多是低收入群體，面臨房東漲租300%，很多住戶根本住不起。為了不流落街頭，他們在洛杉磯市長貝斯家門口集會，祈求政府的保護。而貝斯市長對此發表的聲明也透露出無奈，稱「能做的不多。」因Hillside Villa是私人財產，政府無權干預。

除了漲租，在華埠的居民生活條件也不盡如人意。最具代表性的就是國泰老人公寓。近兩年，該公寓頻頻爆出問題，不是電梯壞了，就是洗衣房壞了，7、80歲的老人只能走樓梯上下樓。該大樓內居住的多是低收入的老年人，很多人身體健康堪憂。目前該大樓管理方面臨洛市檢察官辦公室16項輕罪指控。

為什麼華埠的房東如此怠慢房客？華埠位於洛杉磯市中心附近，面對這塊風水寶地，不少投資方都想分一杯羹。華埠很多住房年久失修，需要頻繁修理，修理費昂貴，而租金上漲有限，導致很多房東更願意高價出售房屋，賺取更高利益。而這些房子的房客多是年紀偏大的老移民，如果失去那裡的房子，很難再在如今高房租的洛杉磯再尋得住所。

除了住房問題，華埠的其他開發也引發居民的不滿。最近華埠居民抗議道奇球場和洛杉磯聯合車站空中纜車計畫，稱會給當地居民帶來不便，包括干擾當地居民生活，帶來噪音等。

華埠這幾年的改頭換面，讓這個老城區吸引了很多年輕人光顧。華埠每年的夏季之夜，各式馬拉松跑步等活動，與中國傳統文化結合，中西合璧，辦得十分成功，具有特色。這些活動也給當地的小商業帶來機會，煥發生機。不過這只是華埠的一面，耀眼新興商業區的背後是惡劣的居住環境和被驅逐的住戶。

當然這些房東也不是慈善家，不可能一味維持低房租不變。華埠的變革也是時代的潮流，不可阻擋。不過在這裡的老住戶不應獨自承受時代變革的代價。而洛杉磯市政府面對被驅趕的租客，應該有更好的策略幫助他們。保護租客的承諾不應僅僅停留在競選階段，面對流落街頭的居民，也不應只有簡單一句「能做的不多」。

華埠 洛杉磯 房東

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