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加州洪水威脅近在眼前

金山人語
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加州連年乾旱後，去年底至今年初連降大雨、山區創歷史紀錄降雪，大部分地區解除了乾旱狀況。但隨著夏季來臨，專家擔憂，突然出現高溫使高山積雪融化太快，可能造成加州洪水，淹沒民眾住家、農田和牧場。上周南加出現逾87度高溫，似預測今年夏天氣候可能詭變，迅速融雪可能再為加州帶來災難。

加州想風調雨順，在地球氣候變遷下似變奢求。不是乾旱，就是洪澇，可能成為加州的寫照。州政府水資源局探測，加州目前積雪量達3000萬畝呎，各大水庫平均水量超過歷史紀錄，很多水庫早已洩洪，任憑珍貴雨水從洩洪道流進河川和大海。

依資料，加州農業用水所依賴的塞拉山脈(Sierra)，北塞拉山積雪量是正常值237%，創新高紀錄，南塞拉山脈積雪更達正常值的306%，全州範圍積雪可能是1950年有紀錄以來的第一或第二高。

這些積雪如慢慢融化，可為各水庫挹注水源，養護沿岸森林和補充被過量超抽的地下水。但如氣溫陡升，雪水快速流洩而下，另一場水災就難避免，尤其低窪地區住家、農地和牧場，損失可能以數億至數十億元計。

目前主要河流流域4月至7月融雪流量估計，Kings River流域預測為265%、Kern River為422%，加州最大水庫Shasta Lake流量為126%、第二大水庫Lake Oroville上游Feather River流量為181%，Tulare Lake流域3月流量更已達平均值的400%。專家預測，大融雪即將來臨，可能讓水庫超負荷，必須洩洪，並可能引發流域淹水。

去年8月加州乾旱時，洛杉磯加大、爾灣加大分別有學者聯合研究發表論文在科學期刊上，指加州未來40年，可能面臨百年一遇大洪水，農業重鎮中央山谷低窪地，從沙加緬度(Sacramento)至聖河昆谷(San Joaquin Valley)一帶，變成300哩長的「內海」；連洛杉磯Dominguez水道和東洛杉磯河之間約100萬居民的生活地，也有洪水威脅，造成超過1兆美元損失。

這些有如「神話」的預測，沒想到這麼快就接近實現了。加州中央山谷面積相當於佛蒙特州、麻薩諸塞州的總和，是「美國穀倉」，生產全美四分之一糧食，是全球杏仁、核桃等乾果供應重地，如乾旱後又發生洪災，加州農民和經濟都將再次重創。

加州降雨並不平均，全州還有東北、東南多個地區未脫離乾旱。南加州印約(Inyo)、聖伯納汀諾(San Bernardino)、帝國(Imperial)、河濱(Riverside)等縣，仍處於中度或嚴重乾旱狀態。

去年雨水多，今春各地野花盛開，美景無限。但夏季氣溫如升得太快，積雪融化也過快，各地山坡草叢茂密很快變乾草，一旦發生野火，類似北加州納巴酒鄉野火大面積焚燒，造成家毀人畜傷亡的慘劇可能重演。

今年夏秋加州可能很難太平，乾旱、缺水、洪災、野火等輪流肆虐，情況不樂觀。祈禱這些不幸不要接連發生，大家能國泰民安，過平靜日子。

加州 洛杉磯加大 洪水

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