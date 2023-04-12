我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

南加亞凱迪亞惡鄰派對鬧事 華人買槍自衛

科技巨頭的「長壽夢」

金山人語

因推出ChatGPT聊天機器人而名聲大噪的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），日前傳出投資1.8億給研發抗老化技術的生化初創公司Retro Bio.。科企巨頭創業有成後，紛紛將目光和資金轉入醫療保健、益壽延年方面的研發，奧特曼不是第一位。業界分析，隨著大量資金和高端人才湧入，不出五年，抗老化藥物或技術就將成熟並上市。

秦始皇派徐福帶五百童男童女尋找長生不老神藥的傳說，華人耳熟能詳。延年益壽，至今仍是人類的「不老」夢想。不過，科技富豪手持大筆現金尋找下一個投資標的時，將目光集中在健康長壽上，既利己，也利他，但得期待。據統計，全球目前已有560多家長壽科企，且這個數字仍逐年增長。這其中，較受業界關注或看好的，多由矽谷科技人出資或親手創辦。

亞馬遜創辦人貝佐斯投資3億元的「阿圖斯實驗室」(Altos Labs)，因位於南灣Los Altos而得名，去年成立時就已籌到30億初創金，成為全球長壽研究重鎮。該公司以開發幹細胞療法為主，門下網羅了多位諾貝爾生物學和化學獎得主，各界寄予厚望。

此外，PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)、臉書創辦人查克柏格等也紛紛投巨資搶入抗老化新創研發。至於Google，十年前就成立了自己的生化公司Calico LLC，專門從事癌症、老化、失智等防治，同樣以延長人類壽命為目標。

奧特曼投資的Retro Bio.，主要目標是研發人體內的抗衰老機制。柏克萊加大2005公布的一項試驗發現，給老小鼠輸入年幼小鼠血液，可以讓老小鼠恢復大腦、肝臟和肌肉的活力，逆轉生命進程。之後的試驗還表明，只要用生理鹽水和某種蛋白稀釋老小鼠血漿，也可達到同樣效果。研究人員相信，這一結果意味著，隨年齡增長，小白鼠血液中某種蛋白質升高，成為有毒蛋白，導致生命再生能力下降；而用年輕血液細胞替換，甚至簡單的稀釋中和，就可讓生命力重新綻放。

Retro Bio.的創辦，就是由此得到啟發，並想透過基因工程的細胞重編技術，達到恢復細胞生命力的目的。該公司稱，一旦技術成熟，將可使生命延長十年。

在投資Retro Bio.之前，奧特曼早已開始了他的長壽實踐。據報，他和矽谷許多科技人一樣，長期服用糖尿病藥物二甲雙胍，此藥被認可以預防認知能力和視力下降，預防失智及癌症。此外，奧特曼堅持鍛鍊，嚴守飲食規則，如不碰糖和辛辣，每天一大杯濃咖啡，在寒冷房間中睡眠，等等，所有這些習慣都是為了延緩衰老。

不過，不要因此誤解奧特曼對抗衰老的研發投入，只是有錢人自己想活得更久。一方面，有關生命老化問題的研究，必將帶動整個醫學及科學的發展，另一方面，所有新的研究成果，包括新的藥物或技術，最後必將惠及全社會和全人類。

投資 失智 癌症

上一則

太浩湖生態轉變 清澈度勝40年前

下一則

州第24選區眾議員 朱感生有意再次競選

延伸閱讀

OpenAI進擊日本 擬設辦公室

OpenAI進擊日本 擬設辦公室
ChatGPT母公司執行長 拜會日相 表示願與官方合作

ChatGPT母公司執行長 拜會日相 表示願與官方合作
科技業富豪紛紛投資 抗老藥估最快5年上市

科技業富豪紛紛投資 抗老藥估最快5年上市
洛杉磯豪宅稅今日上路 業主趕生效前削價售屋

洛杉磯豪宅稅今日上路 業主趕生效前削價售屋
馬斯克、蘋果共同創辦人等大咖呼籲 暫停開發AI半年

馬斯克、蘋果共同創辦人等大咖呼籲 暫停開發AI半年

熱門新聞

43歲的舊金山科技高管鮑勃·李（Bob Lee），4日淩晨2時35分在舊金山街頭被人刺死。（取自MobileCoin公司）

矽谷科技高管Bob Lee 舊金山街頭被亂刀捅死 享年43歲

2023-04-05 18:44
Bob Lee遇害地點是在此處步行幾分鐘路程的高級辦公區。（記者李怡/攝影）

矽谷科技高管街頭遇刺身亡 民眾驚：安全社區也遇害？

2023-04-05 20:15
Square前高層主管鮑勃·李在舊金山街頭遭人亂刀刺死，事件震驚各界。（電視新聞截圖）

Bob Lee之死 科技界悲痛、憤怒：金山治安已失控

2023-04-06 12:35
矽谷地震規模4.5，震央在Hollister。（翻攝自谷歌）

北加突發規模4.5地震 矽谷震撼

2023-04-04 18:54
唐小姐接著發現，一個2023年才註冊的帳號，賣的水果跟之前詐騙她的賣家一樣，連照片、敘述內容都一樣，只有網址不同，才赫然發現被詐騙。（唐小姐提供）

臉書詐騙猖獗…一頁式購物網 矽谷生化博士也中招

2023-04-04 19:43
迷你巧克力甜筒（Hold the Cone! Mini Ice Cream Cones），售價：3.79元（記者葛歆睿 / 攝影）

Trader Joe's真的很好逛 春季還有限定款

2023-04-07 21:08

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行