科技巨頭的「長壽夢」

因推出ChatGPT聊天機器人而名聲大噪的OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman），日前傳出投資 1.8億給研發抗老化技術的生化初創公司Retro Bio.。科企巨頭創業有成後，紛紛將目光和資金轉入醫療保健、益壽延年方面的研發，奧特曼不是第一位。業界分析，隨著大量資金和高端人才湧入，不出五年，抗老化藥物或技術就將成熟並上市。

秦始皇派徐福帶五百童男童女尋找長生不老神藥的傳說，華人耳熟能詳。延年益壽，至今仍是人類的「不老」夢想。不過，科技富豪手持大筆現金尋找下一個投資標的時，將目光集中在健康長壽上，既利己，也利他，但得期待。據統計，全球目前已有560多家長壽科企，且這個數字仍逐年增長。這其中，較受業界關注或看好的，多由矽谷科技人出資或親手創辦。

亞馬遜創辦人貝佐斯投資3億元的「阿圖斯實驗室」(Altos Labs)，因位於南灣Los Altos而得名，去年成立時就已籌到30億初創金，成為全球長壽研究重鎮。該公司以開發幹細胞療法為主，門下網羅了多位諾貝爾生物學和化學獎得主，各界寄予厚望。

此外，PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)、臉書創辦人查克柏格等也紛紛投巨資搶入抗老化新創研發。至於Google，十年前就成立了自己的生化公司Calico LLC，專門從事癌症 、老化、失智 等防治，同樣以延長人類壽命為目標。

奧特曼投資的Retro Bio.，主要目標是研發人體內的抗衰老機制。柏克萊加大2005公布的一項試驗發現，給老小鼠輸入年幼小鼠血液，可以讓老小鼠恢復大腦、肝臟和肌肉的活力，逆轉生命進程。之後的試驗還表明，只要用生理鹽水和某種蛋白稀釋老小鼠血漿，也可達到同樣效果。研究人員相信，這一結果意味著，隨年齡增長，小白鼠血液中某種蛋白質升高，成為有毒蛋白，導致生命再生能力下降；而用年輕血液細胞替換，甚至簡單的稀釋中和，就可讓生命力重新綻放。

Retro Bio.的創辦，就是由此得到啟發，並想透過基因工程的細胞重編技術，達到恢復細胞生命力的目的。該公司稱，一旦技術成熟，將可使生命延長十年。

在投資Retro Bio.之前，奧特曼早已開始了他的長壽實踐。據報，他和矽谷許多科技人一樣，長期服用糖尿病藥物二甲雙胍，此藥被認可以預防認知能力和視力下降，預防失智及癌症。此外，奧特曼堅持鍛鍊，嚴守飲食規則，如不碰糖和辛辣，每天一大杯濃咖啡，在寒冷房間中睡眠，等等，所有這些習慣都是為了延緩衰老。

不過，不要因此誤解奧特曼對抗衰老的研發投入，只是有錢人自己想活得更久。一方面，有關生命老化問題的研究，必將帶動整個醫學及科學的發展，另一方面，所有新的研究成果，包括新的藥物或技術，最後必將惠及全社會和全人類。