H1B抽籤規則需要改革

金山人語

今年H1B 工作簽證抽籤已經結束。從網友反應及移民律師分析來看，今年華人學生中籤率比往年低，中籤率恐怕只有15%，十分慘淡。今年申請數量的增加只是讓中籤率下降的其中一個原因，H1B中籤率連年下降，很重要的一個原因是外包公司對H1B的濫用，如果該問題長久得不到解決，恐影響留學生 來美的意願，最終造成人才流失。

在美國畢業的留學生，想要在美國工作，進而實現職業移民，第一步是必須找到願意贊助其辦理H1B的公司。在如今經濟不景氣，科技公司大裁員的情況下，留學生能找到這樣的公司已經不容易。科技公司如谷歌、微軟，目前暫停一切新的綠卡申請，可見留學生找工作、辦綠卡之困難。

不過不景氣的大環境並不是留學生的唯一挑戰。今年移民局 共收到H1B申請48萬4000份，為近五年之最，而中籤名額只有8萬5000個。其實該申請數量有點虛高。眾所周知，為了提高中籤率，有人使用多個公司為其申請H1B。特別是一些專門幫人抽籤的「外包公司」，一個人可能有五家公司幫忙抽籤，如果1000個人這麼做，就占了5000個名額。

事實上，一個人找多個公司幫忙遞交申請在法律上是合法的，只不過法律上這種僱傭關係必須真實。然而一些外包公司利用該規則鑽空子，成立專門的公司就是為了幫人抽籤，從中賺取利益。移民局多年來都知道該問題所在，但能做的寥寥無幾。這種鑽空子的公司實際上也很難查處。

有人對於H1B的濫用提出解決方案，移民局與其按照公司對僱員的H1B申請來抽籤，不如以每個僱員的H1B申請為準，如果僱員有多家公司為其贊助，抽到籤後再按意願選擇僱主即可。這種方法可以阻止目前一人多公司抽籤濫用名額的情況。

留學生想要通過職業移民留在美國，恐怕越來越難。先不說中國大陸排期越來越久，很多留學生甚至卡在抽籤這一關卡很多年。有移民律師透露，有人甚至抽了五年都不中。為了維持工作身分，他們每年需要掛靠學校，不但需要像一般學生一樣上課、寫作業、考試，還要支付一年約1萬5000元的學費。因為連續多年不中籤，學位都讀到了博士。

美國職業移民越來越難，很多華人考慮此因素，在美國留學畢業後轉而移民加拿大等其他國家，或直接選擇留學別的國家如新加坡、澳洲、紐西蘭。美國的發展離不開人才，而如今的H1B抽籤現狀卻將人才拒之門外。改革H1B抽籤規則，勢在必行。