抗議蔡英文過境 有人拿錢？

中華民國總統蔡英文 過境美國，5日在雷根圖書館與美國眾院議長麥卡錫等兩黨18位眾議員會談，華洋媒體逾150家採訪。網上傳言，中國駐美使領館動員大陸僑民抗議，紐約每人發200美元補助後，嫌聲勢不夠浩大，洛杉磯因此「加碼」，每人發400美元，希望能召集超過1000名群眾，抗議蔡英文來訪。

江澤民20多年前訪美，民眾夾道揮舞五星旗，每人發100美元車馬費，從那時起，歡迎領導人變成獨門「生意」。當時通知的發錢簡訊在網上流傳曝光，證據確鑿，大陸僑社和外界都知道「行情」。

事過20餘年，現在中方發車馬費通知不再廣為周知，可能僅極少數愛國僑領才收到，更可能改用口頭聯繫、分頭召集，避免行情被曝光，中共 面子掛不住。而隨著通貨膨脹，如果召集1000人、每人400美元，總共得花40萬美元，對北京 來說不是大數目，只要能給蔡英文難堪，中方或許自認值得。

不知北京當局是否想過，這錢花出去後，換來的不是蔡英文或中華民國「沒面子」，反而會增加台灣民眾同仇敵愾情緒，或中共根本在為民進黨選舉造勢，讓民眾看清北京所謂友台、對台各種溫情政策都是假的，對中共更不信任。

因為無論挺綠或挺藍，台灣2300萬民眾大概很少人會為民選總統訪美，被外人抗議而高興，因為蔡英文代表台灣，被尊重是起碼的尊嚴和禮儀。14億人口的大國、號稱要當世界領袖了，怎麼還這樣不自信？總統過境就實現台獨了，領導人不訪美，兩岸就能實現統一？2300萬人或國際社會都不這麼想，何時北京能展現自信，讓台灣也有起碼的國際空間？

主流媒體報導民眾抗議，必將強化大陸移民「愛中國、愛中共」形象。2020年新冠疫情爆發，全美各地華裔常遇被謾罵、侮辱或歧視，這400美元可能再把華人形象毀滅一次，強化主流社會「華人不愛美國、擁抱中共」印象，會認為中國移民不值得信任，不知給錢的、收錢的人怎麼看？

蓋洛普3月初最新民調，美國人對中國好感度直線下滑，只有15%受訪者對中國有好感，高達八成對中國(中共)持負面看法，而視中國為敵人、甚至頭號敵人的美國人直線增加至50%，72%共和黨人更視中國為主要敵人。對台灣持好感的美國人則大幅上升，達77%，是歷史最高。

拜登政府承繼川普政府遏制中國政策，麥卡錫這時不訪台灣，改與蔡英文在加州會面，美國已算「節制」，北京其實已找到下台階。但此時北京仍派海巡船到台灣海峽中北部，啟動「聯合巡航巡查專項行動」，不派海軍而改派海巡船，應算是「降級」威嚇台灣、「回報」美國了。

這些客觀形勢下，海外華人如為拿錢而抗議蔡英文，400美元不賺白不賺，既是表態，也賺外快。只是跟隨中共唱和，傷害的是華裔移民整體形象，對自己子女日後在美國就學、就業發展等，恐都有負面影響，未必明智。