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警察自身難保 民眾怎麼辦？

金山人語

美國近年興起「打擊警察」歪風，尤其非裔佛洛依德被警察跪頸致死後，有些城市甚至祭出裁撤警局、刪除警察預算等主張。據稱全美警察士氣低落、執法消極，導致治安更惡化。

近日消息，全美規模第二大的洛杉磯市警局，9300名警察包括警官、警員或臥底探員，個資全部可在網上查到。不是因駭客攻擊，而是媒體記者去年依法申請員警資料，再提供給Stop LAPD Spying Coalition團體，後者把它放上Watch the Watchers網站，只要輸入姓名、警證編號就能查到LAPD所有9300名員警個人資料。

警察肩負維護治安、保護民眾任務，性質特殊。如果他們的照片、全名、種族、階級、就職日期、部門與警證編號，都能在網上找到，歹徒和黑幫按圖索驥，警察人身和家屬安全安全保障何在？如果臥底探員、曾得罪歹徒的警察個資外洩，教他們如何維護治安？它傷害的不只是警察，而是社會治安體系，間接危害民眾。

洛市警局長摩爾(Michel Moore)等人，竟坐視這類敏感資料外洩，是「開放」過頭，或昏庸不負責？警員工會已提出調查，可能引發訴訟。

美國社會開放，許多事到荒腔走板地步。公布所有警察個資，就像公布全部聯邦公務員個資，或公布五個軍種全部兵員個資，都屬荒謬絕倫、後果難料的事，卻以透明化、公開化或對民眾負責為由；開放社會竟成自己的敵人，豈不荒謬。

網路時代個資保護，已成全球最大挑戰。所有民眾的身分資料、財務信用、銀行帳號和存款金額等，尤其姓名、社安號碼、出生日期等，都在政府或各金融機構的電腦系統中，必須靠絕對優勢的防火牆保護，不受駭客攻擊。這是網路興起前、一切靠紙張登錄資料不會發生的安全隱患。

資料數位化後，龐大數據庫成為黑白兩道，即政府、企業和駭客、非法組織之間較勁的場域，也是國與國諜報戰新戰場。2015年，美國內政部轄下人事管理局電腦主機遭駭，估計420萬筆現任與離職聯邦公務員個資遭竊，政府指控是中國駭客所為，但爭議並無下文。

多年前，台灣內政部戶籍資料被駭客攻擊，據稱2300萬民眾的資料被駭走，目標也指向中國大陸。去年迄今，駭客論壇breached.to上在銷售聲稱竊自中華民國戶政單位的2300萬筆數據，只要花錢，就能買到包括戶籍地、家人、配偶、身分證字號、學歷、地址、兵籍狀態、住宅類型等詳盡資料，引發民眾疑慮和撻伐。

同樣，去年7月，中國上海公安儲存雲端的資料庫疑遭駭，傳10億公民個資、報案紀錄外洩，媒體按資料查證，發現資料為真。有人猖狂放話，要價10枚比特幣、即約20萬美元即可獲得這些資料。

不知您是否試過，從谷歌搜尋或許可找到你的姓名、曾經住址、現在用或舊的電話號碼，但資料只是局部，只要花約29元，就可買到某人部分個資。這些資料讓人感覺隱私被侵犯，網路讓我們得到很多方便，但也失去很多保障。

警察 個資外洩 駭客

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