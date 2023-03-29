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球王的救贖

金山人語

據說劉德華剛進娛樂圈時，周潤發把手腕上的勞力士表給劉德華看，對他說：「只要努力，就能成功」。這個傳說很勵志，也很誤導。世界上有太多事情，再努力也不會成功。全世界足球運動員都夢想捧起世界盃。但是其中絕大多數人無論怎麼努力都沒有機會，除非你是梅西或是他的隊友。

卡達世界盃結束已經三個多月。作為一個看了30年阿根廷隊比賽的球迷，一直想為阿根廷隊、為梅西留下一點文字。但是遲遲沒有動筆。2022年最後一個月，卡達足球場上發生的一切實在太魔幻、太不真實，以至到現在還懷疑那只是一場夢。直到前幾天梅西踢進個人職業生涯第800個入球，以及阿根廷正在舉辦多項慶祝奪冠、向梅西致敬活動，終於覺得時機到了。

勇士隊八年四次奪冠固然是幸福，阿根廷隊等了37年才奪冠，又何嘗不是幸福。阿國一位球迷說：「作為阿根廷人我們從來都不容易。但是這一刻，讓我們拋開一切盡情狂歡吧」。

眾所周知，阿根廷的經濟很糟，國家破產不止一次。美國通貨膨脹6%，大家都覺得天要塌下來了。但是阿根廷的通膨率至少100%，世界盃給這個國家帶來的意義遠超過足球。

看過阿根廷對法國決賽很多朋友都有共同感受：快要心臟病發作了。這場被稱為有史以來最緊張激烈、最富戲劇性的世界盃決賽，正是梅西登頂球王寶座最後一戰。當阿根廷後衛蒙蒂埃爾踢進最後一個點球時，小夥子哭了，梅西笑了，時間凝止了，世界瘋狂了。

這是35歲的梅西第五次參加世界盃。之前梅西從2006年起四次徵戰世界盃，均一無所獲，只留下悲情和遺憾。最接近成功的2014年巴西世界盃，阿根廷隊決賽中一球不敵德國隊。沒有得過世界盃的缺憾，成為梅西最大心魔。缺少世界盃，梅西榮譽再多也注定只是球星而不是球王。卡達是他的最後機會。

誰也沒有料到，阿根廷隊這次世界盃之旅以近乎災難的失敗開始。他們第一場比賽輸爆冷給了弱隊沙烏地阿拉伯，一開局就將自己逼入絕境。當時幾乎沒人認為一個月後還能看到他們奪冠。正是在這樣的絕境下，隊長梅西站了出來，展現了強大的領袖精神，帶著這支不被看好的球隊一場一場拚，贏下了每一場非贏不可的生死戰，直到捧盃。這不僅是足球，更是傳奇。

從昔日長髮翩翩陽光少年到如今滿臉鬍鬚滄桑大叔，35歲的梅西終於打破了心魔，實現了從球星到球王的昇華，也完成了自身救贖。

有一位名字叫喬西的年輕上海女孩非常崇拜梅西。世界盃開始前，她辭去工作，獨自一人前往卡達，只為能在現場看她心目中的王者踢球。阿根廷隊第一場輸球之後，她傷心哭泣的畫面被記者拍到，成為網紅，還登上阿根廷媒體。相信她一定會留下來一直陪她心愛的球隊走到最後，看到了梅西捧起大力神杯的那一刻。

很想知道看台的哪一個角落能找到喬西開心燦然的笑容。

梅西 世界盃 足球

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