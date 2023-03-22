金山人語

俄軍槍口對準一位手無寸鐵的烏克蘭 戰士，強迫他投降並喊擁護俄羅斯 口號。這位烏克蘭老兵若無其事地叼著香菸，輕蔑地說：「開槍吧，XX養的。光榮屬於烏克蘭！」槍聲響起，他倒在血泊中。

這是烏克蘭戰爭最震撼的畫面，很快通過互聯網傳遍全世界。很久之後，這一幕也將成為烏克蘭戰爭的永久記憶。「Слава Україні!」已經被翻譯成許多種文字，成為這場持續一年多血腥戰爭的最強音。人們也許不會記得這位戰士的名字，但會永遠記住他生命中最後這一句話 。

俄軍的暴行，無疑更激發烏克蘭人抵抗意志。戰鬥最激烈的巴赫穆特戰場，原本處於劣勢的烏軍，浴血奮戰也已看到扭轉戰局的曙光。

正當全世界支持正義人士都在為烏克蘭加油之際，舊金山街頭卻出現了一群打著「和平」、「反戰」旗號的示威者，呼籲俄烏停火。他們還反對美國援助烏克蘭，並寄希望於中國調停。

看到這一幕，只想告訴烏克蘭朋友：美國有言論自由，存在各種不同聲音。那些示威者代表他們自己。包括華人在內美國很多人支持烏克蘭，反對俄國 侵略。「光榮屬於烏克蘭，你們永遠不會獨行」。

如果反戰人士真心擁護和平反對戰爭，應該去俄國駐舊金山總領館門前去集會示威。發動這場非正義戰爭的不是烏克蘭，更不是美國，而是俄羅斯。閉口不談俄國的侵略行為而片面要求「停火」、「和平」，無疑是虛偽的。如果真想要和平，就先要求俄國撤軍、賠償戰爭損失、懲辦戰犯。

美國為甚麼必須支持烏克蘭？副總統賀錦麗說得很清楚：如果俄國侵略得逞，就會誘發更多潛在的侵略者效仿。

中國國家主席習近平正在訪問俄羅斯。有示威者提到希望通過習近平來調停俄烏戰爭，實現和平。但是，指望兩個獨裁者帶來和平，其中一個還是海牙國際刑事法庭通緝犯，比與虎謀皮還不現實。中國先前提出的「12點和平倡議」，完全偏袒俄國。習近平訪俄，更可能是為了促成中國與俄國正式結盟，全面對抗西方，並開啟新冷戰。

「反戰」人士譏諷「美國戰鬥到最後一個烏克蘭人」。對此可以用烏克蘭總統澤倫斯基的話來回答：「自由的代價很高，但是淪為奴隸代價更高」。如果烏克蘭現在接受所謂「停火」，這場仗就白打了, 之前死去的人也白死了。

還記得在烏克蘭戰場犧牲的台灣志願者曾聖光嗎？葬禮上他的棺木覆蓋著大幅烏克蘭國旗。民眾拿著烏克蘭與中華民國國旗為他送行。這一幕注定將成為這場戰爭的經典畫面。

一個台灣人為甚麼願為一個遙遠陌生的國家獻出生命？無他，只為自由。三十年代西班牙內戰，著名的國際縱隊格言是「為了你我的自由」。曾聖光用生命詮釋了這句話。只要人類追求自由的天性還在，烏克蘭老兵和曾聖光的血就不會白流。