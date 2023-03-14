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銀行風暴 升息升出禍

金山人語

去年3月，聯準會多年來首次升息，當時的聯邦基金利率還是「接近0%」；接著的一年，升息八次，到今年2月初，利率已升至4.75%。 

急速升息，目的是打擊通膨，去年6月的消費者物價指數(CPI)上升至9.1%；但利率急升一年，雖然股市大幅下跌，但經濟仍然在增長，特別就業市場強勁，今年1月新增工作達51.7萬份，食物和汽油價格仍然高企，一年半以來上漲了食物價格並沒有回跌。 

大幅升息的結果是，價格上漲，公司成本增加了，消費者開支增加了；債券的利率急升，2年期債券殖利率本13日是4.016%，但上周三矽銀未發生擠提前已升至5.06%，只是三個交易日，相差整整1%，創下2年期殖利率歷來最大的三天跌幅。這種利率波動的背景，正是矽銀引爆風暴的基本原因。 

矽銀10日倒閉前的資產是2120億元，是全美第16大銀行，也是矽谷最大銀行。銀行的客戶多是科技初創公司，因為這家銀行全力支持科技創新，不少客戶都與加密貨幣有關。科技初創公司給銀行的存款，多屬短期，在利率波動的情況下，更需資金流轉。8日矽銀出事那天，就是因為客戶聽到銀行的投資出現虧損，所以爆發擠提，9日的一天，就提了420億。由於提款額巨大，銀行無法應付，只能關門。 

矽銀目前的業務，集中科技和加密貨幣，這都是2008年金融危機以後才出現的，CEO貝克(Gregory Becker)2011年才上任，對2009年大量銀行倒閉的情況可能沒有什麼印象，「根本沒有想過銀行可能會倒閉」。數據顯示，2008至今，全美總共565家銀行倒閉。 

聯準會、財政部和監管銀行業的聯邦儲蓄保險公司(FDIC)，12日晚宣布，新設一部間，專為銀行提供可長達一年的貸款，並保證矽銀的存戶可拿回存款。這一補救動作，大大降低這次風暴的風險，到13日為止，危機已基本上化解。 

但三財經部門出手，仍阻止不了矽谷和舊金山的銀行13日股價大跌；例如，舊金山的第一共和銀行13日股價大跌62%，幸好收市後已回漲14%；美西聯盟銀行也跌57%。在灣區有不少業務的美銀也跌5.8%，富銀跌了7%，花旗也跌了7.45%；在灣區起家的嘉信理財，股價跌了12%，一度還發出訊息說，存款充足，沒有問題。 

這次的風暴，只是短暫的「小型危機」，美股14日的走勢，將由這天開市前公布2月份CPI所決定。今年1月的CPI年升6.4%，月升則是0.5%；華爾街預測，2月份年升將下跌至6%，月升則是0.4%。如果數據超過預期，股市多半會下跌，反之，數據若顯示通膨放緩，股市則多半會上升。

殖利率 升息 風暴

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