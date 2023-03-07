正在召開的「人大」，雖有代表三千，但習近平才是超級焦點，從新聞報導看，幾全是他奪權和加強控制的消息，人大變成為他一人的人大，充分顯示他第三個任期一人治國的趨勢。

媒體喜歡放大中共「七常委」全是習家軍的消息，用來突出習的全面集權和全面控制。李強 接任總理，丁薛祥成為第一副總理，何立峰成為負責經濟事務的副總理，習家軍因此控制了向來由總理管理的國務院 ，現在習家軍控制了國務院，等於管理權轉到總書記手裡，這是黨指揮政的重大變化。

據華爾街日報報導，接替劉鶴負責經濟的何立峰，將成為人民銀行的黨委書記，是新任行長朱鶴新的頂頭上司，所以以前不受總書記直接管轄的金融體系，權力也大轉移，將由習指揮。

國安和公安系統原是政府機構，不由總書記直接管轄，現在要進行國家機構改革，黨將騎在政府頭上，改由黨指揮。去年11月爆發白紙革命，國安和公安系統事前竟沒有半點消息，所以成為改革對象，也反映習要加強控制和打擊抗議者，絕不容許再出現白紙運動中的「習近平下台」口號。

習以前很少直接點名罵美國，這次在人大直接指責美國，帶頭「壓制」中國發展，對中國進行「圍堵」，對中國造成巨大挑戰。習公開批美，反映中美關係進一步惡化，也顯示進入習第三任後，中美冷戰將進入一個更激烈對抗的新階段。

除了習成為焦點，李克強 臨別秋波做報告，以及沒有中央工作經驗的李強一躍而成為總理，都是這次歷史性人大的特色，因為從中可見到習用人唯親的作風。

李克強是北大經濟學博士，學有專長，「李克強經濟學」在習上台之初，一度與習並稱習李體系；2013年18大三中全會召開時，李克強經濟權仍在，在會上提出十年來最具市場化改革的計畫，但後來習搶走了經濟權，導致李克強壯志難酬，市場化改革也從此胎死腹中。

直到去年5月，清零政策的封控，嚴重衝擊經濟，第二季GDP只有0.4%增長，李克強終於在反習聲中走到台前，因此被華爾街日報說，他「終於走出了習的陰影」，第一次取得經濟發言權。現在回顧，李克強當了十年總理，只有在開頭(2013)和結尾(2022)，發出過聲音，其餘八年，都在躺平無為。

李強沒有走出陰影的問題，他一心只想躲在習陰影下，保住權力，做滿五年，然後再幹五年。李克強是壯志未酬，李強反而可以在習框架之中，避開權鬥，務實辦事。