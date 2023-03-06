金山人語

作家信懷南曾經開玩笑說，唐朝大詩人白居易的名字很適合做房地產，「白白居住房子很容易」。但是當房東 遇到「白居易」式的租霸房客，可能生不如死。

對很多華人移民來說，買房是一生中最大一筆投資。許多華人在美國多年辛苦打拚，省吃儉用，才換來屬於自己的房子。房子就是美國夢。

租房要繳租金，本是天經地義。然而疫情 改變了這一切。在「保護租客 」的名義下，孳生了一大批「白居易」租霸。租客拒繳房租成為受法律保護的行為。當租客告訴你他不會繳房租，因為政府會保護他；當租客當著你的面大笑著說「這個家是我們的，我們永遠不會離開，也永遠不會付房租」時，美國夢變成無盡的噩夢。

灣區華人George就是典型的例子。他的房產被租客積欠房租12萬元。他不僅無法獲得任何房租收入，自己還要負責維修房屋，房貸和房產稅更是一分錢都不能少。但是由於阿拉米達縣「暫停驅逐令」，他告到法庭被連續18次延後開庭。George被逼至破產邊緣，生活無以為繼，最近被迫發起絕食抗議。

可能是全美首宗房東被逼至絕食抗議事件發生在灣區，絕對不是灣區的光榮。George的遭遇不會是個例，相信還有很多小房產主處於同樣境地。

房東絕食事件經媒體報導之後，阿縣暫停驅逐令成為眾矢之的。各界紛紛直指是造成小房產主災難的根源，是十足的「惡法」，必須立即廢除。雖然阿縣議會當初這項立法，本意是疫情期間保護弱勢者，避免他們因繳不出房租而被驅逐，流落街頭，加劇遊民危機。

立法者看來，租客與房東之間，租客顯然更為弱勢，更需要保護。但是這項立法過於偏向租客，規定租客可以不須證明自己受疫情衝擊影響，不要求租客證明自己失去收入，等於讓租客可以用任何藉口不繳房租，而不能被驅逐。從生效第一天起，這些漏洞就百分之百會遭一些租霸濫用。暫停驅逐令將全部風險責任都轉嫁給房東，沒有考慮到房東也是疫情受害者。

即使在疫情之前，加州法律也是以偏向租客而聞名。房東要驅逐租客，一直都很難。疫情只是將這種狀況放大。

最新進展是阿拉米達縣議會順應民意，決定等暫緩驅逐令4月29日到期後就結束這項法令，不再延長。這固然是個進步，George也因此而結束絕食抗爭。但是從現在到4月29日，租霸還有兩個月的時間可以「白居易」。以前積欠的房租能否要回，也還是未知。

相信這一波房東絕食抗爭也讓很多華人小房產主學到教訓。出租房屋時要謹慎審核租客，一定要查對方的信用紀錄，確保對方有繳租能力。絕不能因一時心慈手軟而把「白居易」放進自己的房產。

阿拉米達縣率先走出正確一步，其他縣市也需要跟進。正如僑領陳錫澎所說，房東與租客不應是敵人。雙方應該是相互依存的供需關係。健康的租房市場，必須要有完善的法律保障。