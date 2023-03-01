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淺議中國式現代化

金山人語
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中國式現代化這個詞，似乎是中共總書記習近平在中共20大報告中第一次提出。幾天前，習近平又在中共中央黨校開班式的講話中，大談中國式現代化。

習近平的講話，有的冠冕堂皇，但給人的感覺十分空洞。比如說：「以中國式現代化推進中華民族偉大復興，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想…」

中國的現代化從何時開始，也許可以從明朝徐光啟引進西方火器並翻譯「幾何原本」開始，或可以從中共11屆三中全會決定推行改革開放政策開始。相信不同的人有不同年代畫分。

如果從1978年的11屆三中全會算起，40年多年來的「現代化」成果不容忽視，但可議之處也有很多。

第一，中國式現代化犧牲了中國最基層人民的基本權益。基本權益有多項，此處只說三條：一是農民工的薪酬權。十多年前在中國官方媒體上讀到一篇文章，說當時全國欠農民工薪水的總額大約1000億人民幣(約144.2億美元)，但索討欠薪的成本大大超過1000億。其中重要原因之一是：被欠薪者有時以自殘，或傷害老闆甚至謀害老闆為索取欠薪的手段。

也許有人說，現在可能沒有欠薪之事。據非政府組織「中國勞工觀察」數據，因持續的疫情，2023年拖欠農民工薪水的現象更頻繁，今年1月的第一個星期，中國各地就爆發25起。另外，「河南濮陽市公車總站，司機控訴地方政府與公司欠薪16個月；周口市公車局發不出薪水，乾脆全面停駛。」

二是在城市工作農民工的子女教育問題。這些孩子都無法進入當地公立學校讀書，而不得不到專為農民工子弟設立的學校上學。加州諸多無證移民的子弟，如果上公立中小學，沒有任何問題。

三是農民工留在家鄉的「留守兒童」問題。據2010年中國人口普查，全國有6000多萬留守兒童，他們最大的問題有學習問題、心理健康問題等，也有許多女童遭受性侵害。

第二，環境污染。因「現代化」過程中重經濟發展、輕環境保護，中國大陸的空氣、水資源和土地等遭到嚴重污染。中國作家徐剛2005年出版了「沉淪的國土」一書，講述中國水土流失、土地沙漠化、濫占耕地、水質污染、超抽地下水、濫伐林木等問題的嚴重性。2005年至今，這些問題更加嚴重。

中國的現代化，如果不正視其問題，特別是最基層人民的基本權益，則所謂的現代化，只是一個泥足巨人。習近平反覆強調現代化，他的戀棧連任，是現代化還是反現代化？或者，這也是中國式現代化的一部分？

習近平 中共 人口普查

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