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赫什「北溪調查報告」不足信

金山人語
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去年9月歐洲「北溪-2」海底天然氣輸送管爆炸。事件發生於俄烏戰爭期間、美歐與俄國關係空前緊張時期，顯得格外敏感。國際社會立即展開相關調查，以找出原因。

2月8日美國資深調查記者赫什(Seymour Hersh)在其個人網站上發表「美國是如何毀掉北溪管道的」調查報告，直指北溪事件是由拜登政府一手策畫、美國和挪威軍隊執行，部分歐洲國家參與其中。

赫什報導一出爐，陰謀論者如獲至寶興奮不已。他們認為這就是事件的全部真相。但正如很多客觀分析指出，赫什文章有很多硬傷不合情理，更像是一篇小說。

俗話說，誰主張誰舉證。但赫什的「調查報告」最令人質疑之處，正是他只有主張而沒有舉證，只有結論而沒有證據。他的報導中唯一的「證據」，只有一個匿名的「消息來源」。此外沒有任何旁證。而且報導細節豐富之程度，令人懷疑如果這個匿名消息來源真的存在，只能是報導中所提到的拜登、國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文、國務次卿盧嵐之間的一個。

美國主流媒體對赫什報導反應平平，主要原因也就是報導真實性存疑。陰謀論者認為這是美國政府操縱媒體壓制消息。但是對美國社會稍有了解就會知道，美國不像中國有中宣部和網信辦這樣的輿論管控機構。美國政府要統一指揮媒體是不可能的。

赫什支持者的一個主要論據就是「他是普立茲獎得主，不可能亂說」。但是赫什的普立茲獎是1970年的事。獲獎只能說明他半個世紀以前的成就，不代表他這一次沒有走火入魔。看看赫什的歷史，翻出他以往的報導，就可知道他一向是專和美國政府過不去。對北溪事件，很難說他有沒有預設立場，是不是先有結論再找他想要的「消息來源」。

二戰之後美國菁英知識分子中一直有派反建制極左思潮。從越戰到烏克蘭戰爭，他們的思維定勢一向就是「世界上無論發生甚麼事，都是美國的錯」。其代表人物有喬姆斯基。現年85歲的赫什則是將他們的傳統再一次「發揚光大」。

陰謀論者質疑，美國如果不是心理有鬼，為甚麼不反駁赫什？很簡單，美國沒必要這樣做。舉證的責任在赫什一方。從常識來說，你指控某人做過某件事，你就必須證明他確實做過，而不能要他自證清白。這和刑事控罪必須採用無罪推定原則，道理一樣。

國際上對赫什報導的反應，與陰謀論者預期的不一樣。歐盟委員會稱赫什報導「純屬猜測」。歐盟主席表示，不相信美國與北溪事件有關。反應最激烈的卻是中俄。尤其是與事件並不直接相關的中國，更是絕不放過這個可以找美國麻煩的機會，不僅在國內大造輿論，還要求聯合國安理會介入調查。

赫什報導的最大意義，在於讓世界看到美國的言論自由是真實的。在美國每個人都可以發表他認為正確的言論，而不用擔心受到政府迫害。

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