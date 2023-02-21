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拜登將宣布參選 勝算有多大?

金山人語

20日是總統日，輿論認為拜登很快就會宣布參選，因為白宮不斷傳出，拜登和他的白宮助理都認為，他參選利好多於利空。如果他參選，再次與川普對決，他勝出的機會較大？ 

今年80歲的拜登，20日突訪基輔五小時，與澤倫斯基閒庭信步，步履輕鬆，狀態良好；如果由現在到2024年11月，健康沒有大問題，就能與兩年後78歲的川普再有一場惡鬥。 

民主黨的兩難是，拜登是否參選？如果他不選，民主黨無人，副總統賀錦還未夠班，其他州長和參議員也無能打敗川普的人。17日的哈佛全國民調顯示，民主黨初選拜登得票36%，若賀錦麗參選，得票25%，拜登大贏，穩拿提名。 

共和黨初選方面，若只有佛州州長德桑提斯與川普角逐，民調顯示，德桑提斯可擊敗川普；但海里日前宣布參加角逐，分薄黨內反川選票，川普可擊敗兩人，拿到提名。除了海里和德桑提斯，還可能有其他參選，例如潘斯和龐培歐；角逐者增加，只會進一步分薄反川選票，對川普更有利。17日的哈佛民調顯示，川普初選得票46%，德桑提斯23%，潘斯7%，海里6%。 

2024年的大選，若由拜登對川普，誰可勝出？17日的哈佛民調顯示，川普得票46%，拜登41%，川普小勝；16日的昆尼別克民調則顯示，拜登48%，川普46%，15日的拉斯穆森民調也顯示，拜登得45%，川普42%，都是拜登占優。 

距選舉還遠，現在的民調只能提示形勢。但有一值得分析的問題是：拜登和川普2024年各自的支持人數，與2020年比較，將會增加還是減少？ 

對川普來說，2024年的普選票相信會比2020年少，因為兩年來，國會對2020年1月6日的國會暴動調查，揭露大量對川普不利的內情，因此他的支持人數相信會減少，當然他的死忠支持者還是很多，但邊緣的支持者可能會放棄他。事實上，兩年來所揭露的川普，實在太爛，爛得讓人難以支持；他2020年得普選票7422萬，估計2024年至少減少兩成。 

另一方面，拜登2024年的得票，估計可能會增加(2020年得普選票8128萬)。兩年來他其實幹得不差。經濟的表現，比對他的批評好，多項刺激經濟法案，讓就業一直保持強勁；2021年由夏到秋的通膨急升，聯準會沒能及時抑制，責任不在拜登。 

現在的高通膨，估計可於今年內解決，就算經濟在今年下半年陷入輕度衰退，到2024上半年，經濟相信可恢復，通膨率也可回降至接近聯準會目標的2%。2024年9月初勞工節之後，GDP增長可回升至2%以上，對於拜登爭取選票，時機剛剛好。

川普 拜登 民調

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