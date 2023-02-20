金山人語

土耳其大地震 成為最近世界媒體關注焦點。大量新聞報導，讓讀者第一時間了解這場造成土耳其和敘利亞總共4萬6000人死亡世紀大地震空前災情，以及國際援救最新進展。然而，大地震也「震」出一些醜陋現象，首先就是假新聞氾濫。

土國大地震後不久，簡體中文網路圈傳出這樣一條「振奮人心」的消息，說是大地震中，土耳其很多建築都損毀倒塌，唯獨一座中國四川建橋公司建造的大橋挺過強震安然無恙。消息很快傳開，並有十幾家中國正規媒體轉發。無數中國網友紛紛為「中國製造」而自豪。

大部分人對這樣的「新聞」也就看看而已。然而正如毛澤東說過，世界上怕就怕「認真」兩字。真有認真的網友到地圖上查找這座大橋的位置，結果發現了問題。大地震發生在土耳其東南部，而大橋位於土國西部。大橋根本不在震區，兩者相距1000多公里。其離譜程度用網友的話說，好比唐山發生大地震，有人告訴你黑龍江的一座大橋安然無恙。

認真的網友進一步發現，建造這座大橋的主承包商是一家南韓公司和兩家土耳其公司。所謂四川建橋公司，只是參與這座大橋建造的眾多小承包商之一。

真相曝光後，一些比較嚴肅的中國自媒體都看不下去，怒斥假消息製作者「丟人丟到國外去了」。但是也沒有任何人出來道歉。

這是一個很好的例子，讓人可以看到假新聞是怎樣產生的。這條假新聞中有這樣幾個因素，一是土耳其發生了大地震，二是土耳其有一座大橋沒有被震倒，三是某一家中國公司曾參與到這座大橋建造。這三者單獨來看都是真的。然而合在一起就是一條假新聞。因為炮製假新聞者故意忽略了一個關鍵訊息，即大橋的地理位置。

簡體中文網上，另有一則流傳已久的假新聞，即「美國偷敘利亞石油 」，在這次土敘大地震中又再次「震」上檯面。假新聞聲稱，美國不但不援助敘利亞受災區，反而「趁火打劫」再次從敘利亞偷石油。他們的「證據」是一張舊照片，顯示一列油罐車隊正在行進，旁邊有美軍士兵在站崗守護。

這張照片是真的。但是「有心人」通過照片散播的訊息是假的。真相是美國支持的敘利亞反政府軍將其控制區生產的石油運出去販售，換取資金用於購買糧食。美軍只是為他們提供保護。

金庸小說 「鹿鼎記」中說過，最難識破的謊言，是在九句真話中夾一句假話。假新聞也是這樣。典型假新聞中有一些部分是真的，但是關鍵內容是假的。

從「四川建橋」和「美軍偷石油」這兩個例子可以看出，無論是為流量還是為「民族自信心」，當今假新聞製作手法已經相當「專業」成熟，不是個別人所為。其傳播之快範圍之廣，顯然形成某種產業鏈。這也是當前中國網路的怪象：一方面政府嚴厲管控網路言論，另一方面各種假新聞滿天飛。越荒謬離譜，就越有市場。

要辨別假新聞，沒有祕訣，唯有「認真」。編得再像的假新聞也一定有破綻。只要認真，就能識破。