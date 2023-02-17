新冠溯源 是一項道德使命

金山人語

美國聯邦政府早前宣布，將於今年5月11日結束新冠疫情緊急狀態 。加州 則先行一步，宣布將於2月28日結束疫情緊急狀態。或許這也是紐森要告訴全美，自始至終加州疫情控制都是最好的。

灣區各縣，預計將與州府同步。舊金山已宣布28日解除疫情緊急狀態，回歸正常公衛服務秩序。聖他克拉拉等縣也都計畫與州府共進退。

從三年前新冠病毒「橫空出世」，短時間席捲全美及全球，到現在各級政府官宣疫情即將結束，無論如何這都是一個重要的轉捩點，終於讓人鬆了一口氣。

但正如公衛官員提醒，疫情緊急狀態的結束，並不等於疫情的結束。

緊急狀態結束，意味政府不再將醫療資源包括人力、資金和物資等專注於對抗疫情，疫苗、疫檢和治療，政府也可能不再買單，而轉給保險公司承擔。但與此同時，疫情在繼續。就在我們身邊，每日仍有新感染病例確診，仍有重症就醫不治。

下面一組數字，可以讓我們對疫情最新狀況有一大概了解。

全美51州，從2月9日至15日，一周內新增病例25萬9359人，死亡2838人。其中，加州確診病例27481人，死亡270人。

灣區九縣：根據州衛生廳統計數字，從2月2日到15日兩周時間，新增病例1萬零890人，重症不治63人。其中，三個縣的死亡人數超過兩位數：聖他克拉拉26人，阿拉米達21人，聖馬刁12人。

因此，公衛官員強調，雖然「真正嚴重的威脅」已過去，但疫情還在。過去三年人們在緊急狀態下習以為常、並被證明有效的防護手段，不能丟棄。比如口罩，室內人多的場合還是要戴；封閉空間的聚集，仍須小心；良好的個人衛生習慣繼續保持；最重要的是疫苗，專家表示，各種防疫措施中，疫苗最有效。

在緊急狀態即將結束之際，美國15日又啟動新藥S-217622的臨床試驗 。據稱這是新冠「第一項全球研究方案」，由日本研製。之前緊急批准使用的PAXLOVID，副作用多，會與其他許多藥發生衝突，致使醫生不願使用，除非重症。而根據日本已進行的三期臨床試驗，S-217622沒有任何副作用，適用於輕症、中度和重症患者。

全球疫情需要全球合作對抗，但令全世界醫界困擾的是，有關新冠溯源調查，因為中國的不合作，而舉步維艱。因為無法溯源，各種陰謀論橫行。不過世衛總干事長表示，新冠溯源永不會放棄，第一，只有知道病毒從哪裡來的，才能防止下一次；第二，這是一項道德使命，「數百萬人失去生命，無數人遭受痛若，整個世界都被病毒劫持了。了解我們是如何失去親人的，這在道德上至關重要。」