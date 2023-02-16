疫情後返鄉的美食體驗

金山人語

上一次回台灣是2019年春天，到如今不僅是四年，也幾乎是一整個疫情 期。拿飲食這一塊來作比較，要說一切如常，是絕對不可能。

惆悵發生在吃完永康街牛肉麵，也有著如疫前一般的滿意後，走遍小巷卻找不到那家懷念的咖啡館。四年前喝過，十分想念，沒料到不賣餐仍能尊嚴存活近30年的它，還是在2020年關了。鄰居說它曾付著高達20萬台幣（約6600美元)的月租。但疫情時請求房東降租未果，只有搬走，成為Covid的受害者。

陸委會說，即將開放港澳自由行入境申請。在旅館電梯見一男子提著十多條福利麵包店的法國棍子麵包，一問才知是要買回香港去的，讓人對台灣的吃文化重返榮景有著信心。

其實，信心都來自眼見。老同學盛情要招待一家欣字輩的日式自助餐，連試三次都訂不到位，好不容易才訂到周一晚餐。本以為非周末不會擠，沒想到依然摩肩接踵。坐在靠炸物區的我，偶一抬頭，只見一片人牆各拿大圓餐盤像候鳥過境般移動，朝我奔來，嘆為觀止。每人1000台幣(約33美元)並非吃陽春麵或滷肉飯價格，但學生、上班族和退休人士都面不改色付錢享美食 ，令人印象深刻。

朋友都說，年輕人薪水20年沒漲，買不了房只好看破，不如把錢拿來吃點自己喜愛的。正因如此，在寧夏路吃到久違的蚵仔煎時，見排隊都是年輕人；麻油豬肝這種傳統台灣美食亦已無縫接軌，台灣年輕人繼承了父母輩的喜好。

大明星梁朝偉因著電影「悲情城市」4K數位版首映到台灣，散場後去吃了他心心念念的台灣美食，居然「只是」涼麵。朋友圈不解，但飲食品味本是很個人的事，我問朋友「妳能想像名店人和園的品項裡，有人的最愛是破酥糖包嗎？」而且還不少人呢。

於下榻的旅館吃到一款蒜頭烏骨雞，驚豔。打聽才知是有一年台灣蒜滯銷，過海來台的香港廚師研發出來的美味。食文化的趣味真的和食材息息相關，像是旅次中吃到擅烹調的一位男性牙醫端出一鍋冬筍香菇雞湯，加倍美味和感動，因知道台灣今年冬筍缺貨，何等矜貴。

從舊金山灣區 回到台灣，總覺美食選擇之多，還沒嘗多少即需賦歸。但也有回台北久住的朋友說起最懷念的灣區美食，就是粵式點心，畢竟是台灣所比不上的。

卻也就在今天，接到友人從庫比蒂諾Line來訊息說，中午去一港式名店飲茶，只點六款點心就花去94美元，平均一人消費47元。

相較之下，台灣美食比較吃得起，也就更有誠意了。這種誠意只要看看便利商店的一款「黃金奶油鹹可頌」就能體會。一個只需49台幣（約1.6美元），加杯咖啡就是美好早餐，讓人有回家的感覺。