我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

中國氣球 數十次侵台

金山人語

12日，超級盃中場休息時，天后Rihanna表演，數十名伴舞者的服裝，引起無限想像，推特上有人將之看成為「氣球裝」，因聯想到布料可能是被擊落氣球的殘骸所製。這樣的聯想，沒有事實根據，只能說是反映美國人把氣球八卦化，當作為輕鬆話題。 

美軍4日先擊落一中國氣球，接著連續在10日、11日和12日三天各擊落一高空不明物體，白宮和國防部至今沒有說擊落的到底是什麼，但傳媒都視之為入侵美國之物，國會參院多數黨領袖舒默12日直接說，10日和11日兩天擊落之物，都是氣球。中國氣球因此成為全美熱門話題。

 國會共和黨人一度趁機抨擊拜登，說他對中軟弱。拜登政府其實沒有疏忽監控，國防部後來的公布顯示，軍方一直在監控，早已發現，川普時期中國氣球至少三次入侵美國領空，拜登上台後也有一次。國務院9日還說，中國對全球進行監控，在五大洲的40多個國家發出偵察氣球。早已發現，為什麼沒有說出來？唯一原因就是，其實氣球對美國根本就沒有什麼威脅，如真有威脅，美軍早就採取行動。

 間諜氣球雖對美沒有威脅，但對其他國家就不一樣，例如台灣，金融時報13日報導，中國氣球近年曾數十次進入台灣領空，目的就是偵察，這樣的間諜行為是否為攻台作準備？

北京是否攻台，已成為美國輿論的熱門話題，1月27日，NBC揭露，美一名現役空軍司令已發出備忘，要求空軍作好作戰準備，因為他預測美中將在2025年開戰。但另一名退役海軍上將兼前北約聯軍最高指揮官則認為，俄軍攻烏節節敗退，陷入苦戰和進退維谷，習近平看在眼裡，必三思而行；若發動攻台，一旦戰事不順利，他可能要負責，因而被迫下台，所以不敢攻台。

除了是否攻台，還有兩個重要問題，一是中若攻台，美國是否兌現承諾，與台一起協防，確保台灣安全？只要美國繼續支持台灣，台灣就不會慌亂。二是美中軍方誰強誰弱，因為像烏戰一樣，打到最後，就等於美俄對決，誰拳頭大誰就占優。

那麼，雙方軍力誰強誰弱？表面上美國好像較強，但真正實力卻很難說。著名史學家兼史丹福胡佛研究所研究員佛格森(Niall Ferguson)13日在彭博撰文說，美中軍力的比較，最後要看製造力。他舉例說，開戰後數周，雙方可能各自消耗5000枚導彈，這時就要看製造力，誰有能力及時生產出大量導彈，誰就可贏得戰爭。從近20年的製造業看，美國遠不及世界工廠的中國，因此一旦開戰，美國並不一定有利。

氣球 拜登 國防部

上一則

2022年中以來 灣區科技與生技公司已裁近2萬個工作

下一則

中華聯誼會新春餐會 捐款2公益組織

延伸閱讀

蒙市舞星槍案後 阿市來來舞廳恢復營業

蒙市舞星槍案後 阿市來來舞廳恢復營業
氣球事件以來首度 傳布林肯本周會王毅

氣球事件以來首度 傳布林肯本周會王毅
阿拉斯加及加國上空不明物被擊落 舒默：都是偵察氣球

阿拉斯加及加國上空不明物被擊落 舒默：都是偵察氣球
眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」

眾院情報委員會主席：偵察氣球入侵美領空「先打再說」
第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落

第4具飛行物 美軍在密西根休倫湖領空擊落

熱門新聞

半月灣1月23日發生大規模槍擊案，嫌犯趙春利被控七項謀殺罪與一項謀殺未遂罪，這起案件發生在他生活與工作的半月灣蘑菇農場。(美聯社)

半月灣槍手趙春利出庭沮喪哭泣 檢察官或遭「禁言」

2023-02-11 14:16
竊賊此前進入南灣一家蘋果店偷竊，被人拍下視頻。（視頻截圖）

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

2023-02-09 21:13
英國首相蘇納克表示，當年向妻子求婚時，住不起半月灣一家「豪華飯店」（Getty Images）

英國首相憶求婚：住不起加州灣區半月灣酒店

2023-02-08 13:56
被燒毀房屋。（Kit Lam供圖）

日落區民宅爆炸幾乎燒毀 1重傷1失蹤 波及10餘鄰居

2023-02-10 14:58
1974年非裔居民在田德隆地區的活動。（圖片來自opensfhistory）

賠償非裔每人500萬？ 金山議會將聽證 預計6月最終審核

2023-02-07 02:17
圖為舊金山Bernal高地。(Google地圖)

175萬買「地獄之屋」 舊金山華裔夫婦遇噩夢

2023-02-04 12:17

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗