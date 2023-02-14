中國氣球 數十次侵台

12日，超級盃中場休息時，天后Rihanna表演，數十名伴舞者的服裝，引起無限想像，推特上有人將之看成為「氣球 裝」，因聯想到布料可能是被擊落氣球的殘骸所製。這樣的聯想，沒有事實根據，只能說是反映美國人把氣球八卦化，當作為輕鬆話題。

美軍4日先擊落一中國氣球，接著連續在10日、11日和12日三天各擊落一高空不明物體，白宮和國防部 至今沒有說擊落的到底是什麼，但傳媒都視之為入侵美國之物，國會參院多數黨領袖舒默12日直接說，10日和11日兩天擊落之物，都是氣球。中國氣球因此成為全美熱門話題。

國會共和黨人一度趁機抨擊拜登 ，說他對中軟弱。拜登政府其實沒有疏忽監控，國防部後來的公布顯示，軍方一直在監控，早已發現，川普時期中國氣球至少三次入侵美國領空，拜登上台後也有一次。國務院9日還說，中國對全球進行監控，在五大洲的40多個國家發出偵察氣球。早已發現，為什麼沒有說出來？唯一原因就是，其實氣球對美國根本就沒有什麼威脅，如真有威脅，美軍早就採取行動。

間諜氣球雖對美沒有威脅，但對其他國家就不一樣，例如台灣，金融時報13日報導，中國氣球近年曾數十次進入台灣領空，目的就是偵察，這樣的間諜行為是否為攻台作準備？

北京是否攻台，已成為美國輿論的熱門話題，1月27日，NBC揭露，美一名現役空軍司令已發出備忘，要求空軍作好作戰準備，因為他預測美中將在2025年開戰。但另一名退役海軍上將兼前北約聯軍最高指揮官則認為，俄軍攻烏節節敗退，陷入苦戰和進退維谷，習近平看在眼裡，必三思而行；若發動攻台，一旦戰事不順利，他可能要負責，因而被迫下台，所以不敢攻台。

除了是否攻台，還有兩個重要問題，一是中若攻台，美國是否兌現承諾，與台一起協防，確保台灣安全？只要美國繼續支持台灣，台灣就不會慌亂。二是美中軍方誰強誰弱，因為像烏戰一樣，打到最後，就等於美俄對決，誰拳頭大誰就占優。

那麼，雙方軍力誰強誰弱？表面上美國好像較強，但真正實力卻很難說。著名史學家兼史丹福胡佛研究所研究員佛格森(Niall Ferguson)13日在彭博撰文說，美中軍力的比較，最後要看製造力。他舉例說，開戰後數周，雙方可能各自消耗5000枚導彈，這時就要看製造力，誰有能力及時生產出大量導彈，誰就可贏得戰爭。從近20年的製造業看，美國遠不及世界工廠的中國，因此一旦開戰，美國並不一定有利。