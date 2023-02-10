德州SB147法案 全美華人當警惕

美國政府一直主張，在美中關係處理上，要把政府政黨和人民區分開，對中國經濟、貿易和科技的制裁，只針對政府或與政府有關聯的企業，而不是針對普通民眾。而且，在少數民族、持不同政見者等議題上，美國常以保護人權的名義，為弱勢人群發聲。這種區隔政策，得到海內外爭取中國民主人士的支持。

但最近發生在德州 的事，卻讓所有在美華人 擔憂：美中兩國對抗，已殃及在美普通華人。地緣政治的對峙、經濟貿易的糾紛，被無區隔地擴大為對一般中國人的種族排斥與歧視，不禁讓人聯想到臭名昭著的「排華法案」與二戰時期恐怖的「日裔 集中營」。

數年前，一名有官方背景的中國商人計畫購買逾5萬公頃德州土地，用以建造風力發電場。儘管當時的川普政府打算放行，但由於土地靠近空軍訓練基地，軍方及各級議員質疑該交易危及國家安全，德州政府遂出台政策，禁止與中國政府有關聯者投資此類基礎設施項目。

而日前，一位德州州參議員更進一步，提出一項擴大禁止令（SB147號法案），要求禁止所有中國和北韓、俄羅斯、伊朗的公民以個人的名義在德州購買土地、住宅或任何其他房地產。如此禁令，顯然已超出國家間地緣政治對抗、經貿糾紛，而是單以種族和國籍劃線。休士頓民主黨籍華裔眾議員吳元之斥之為「種族主義法案」。

在兩國關係持續緊張氣氛下，以國家安全為由，禁止中國企業在軍事敏感地區建造發電廠，或禁止任何有中國官方背景的企業購置地產，尚可理解。但德州147號法案針對的是普通人，包括持工作簽證或錄卡的科技人，以及為了子女前途慕名而來的「美國夢」追逐者。禁止這些人置產安居，是對他們的基本人權的踐踏，與美國立國原則背道而馳。如像支持該法案的德州農業廳長所說，「既然我不能在你的國家買地，你也休想在我的國家置產，」美國還能稱之為美國嗎？還能自詡為自由民主燈塔嗎？

禁止置產法案若通過，下一步會是什麼？禁止經商就業、禁止入讀公校、禁止歸化入籍？這與當年針對華人的排華法案，已無二致；也讓人想到二戰日裔集中營，只因兩國開戰，就將來自敵對國的人無區別統統監禁起來，其中60%為已入籍的美國公民。

仇恨與排外的情緒會擴散、升級。紐時報導，目前已有11個州醞釀或已提出類似法案，其中包括加州（SB1084提案去年被紐森否決）。當疫情點燃的仇亞風潮尚未過去、中國氣球引發的新一波反中情緒正在發酵之際，德州反中國公民置產法案，當引起全美華人警惕。