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就這樣進了台大急診室

金山人語

Covid緩解後，灣區台灣鄉親排隊要回已三、四年不見的家鄉看看。一朋友旅居矽谷更久，早已被除籍，她選擇在退休後踏上回鄉之路。元宵節那天從台北傳回消息，說自己原本對台灣已相當有陌生感，卻在走路不慎摔跤後，在母校台大附屬醫院的急診室，找到了回家的溫暖情懷。

台灣入境已不必在機場作檢測，但過海關前會仔細提醒入境者自由領取快篩劑帶回自行檢測。這朋友元宵節前和親友共用晚餐時，不慎在騎樓滑了一跤。

皮肉受痛之外也擔心骨頭裂損有內傷，遂決定在台北人忙著迎接睽違多年的元宵燈會當天，到離旅店最近的台大醫院照X光作檢查。

「急診室外觀絲毫稱不上現代，但數小時的急診室意外之旅，看到了一支安靜迅速又有效率的醫療部隊，在兔年立春的大清早，就像溪水汨汨流過，順暢照護每個病人。」

由於她屬海外入境且尚不及規定的日數，必須先PCR篩檢呈陰性才能進到急診室內部接受治療，所以先被帶到由貨櫃改裝的區域，在戶外棚子下戳鼻孔，PCR結果出爐花費一個多小時，如為陽性確診則只能在貨櫃箱內接受X光照射等處置。

棚下川流不息的病患有初生嬰兒、必須爸媽夾緊雙腿才就範的幼童，也有由子女或外勞推來的輪椅老人，更不乏言語無法溝通的外籍人士。各繁複的程序主要只由一位纖弱的護理人員承擔。護理檯上貼紙條寫著護理師的手機電話，想必這惟一的當班天使還得推著病人到別處檢查。她有時戴上雙層手套做事，有時必須滑手機接收訊息，忙到不可開交，但對各類求援病患從未抬高聲量、使命必達。「每天都這樣過的呀！」是朋友離開前讚美這位護理人員時所得淡淡的回答。

進到急診室，朋友順著地板上的黃線到X光室照相。年輕的醫師都和藹，後頭另有資深醫師為後援，醫師陪患者一同看X光片，說明並未見到骨頭受損，疼痛應是來自肌肉扭到。醫師處方鬆弛肌肉錠9枚，另付200台幣（約六塊多美元）要到X光的複製CD，旋被叮嚀順地上藍色線赴藥房領藥。

至於收費。由於朋友並未參加全民健保，完全自費付了3300元台幣，只大約110美元。台灣規定除籍後如恢復戶籍即必需加保，保費每月僅約800元（27美元）。朋友去年在矽谷某大醫院照肺部X光，帳單高達一千美元，她大嘆美國醫療未免太金貴。

朋友跌倒後，先生扶她起身安頓後才發現手機不見了。循原路去找，竟發現已有路人細心拾起，直立且「面壁」靠在柱子上等失主來取回。朋友說，台灣之行就不帶回土產相贈了，謹分享所經驗到的一流醫療和善良人心，真真以台灣為榮！

手機 檢測 矽谷

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