牛刀小試 展示攻台後果

中國氣球 在美國上空飄浮了數天，4日下午終於在南卡沿海，被美國一架F-22戰機發射的響尾蛇飛彈所射落。據紐時報導，南卡和北卡沿岸有不少民眾目擊擊落過程，其中一名目擊者說，先是兩架戰機在氣球旁繞來繞去，然後第三架上前，射出一枚飛彈；氣球中彈，發生爆炸，接著就「像一張皺巴巴的衛生紙」，飄落海面。

F-22戰機、飛彈，擊中、爆炸，衛生紙，飄落，畫面具體而戲劇化，美國全民透過電視和手機視頻看得一清二楚，射擊快而準，迅速解決，印象深刻。美中雙方在台海和南海多年來處於緊張狀態，2001年4月一架中國間諜 軍機，在海南島外上空與美軍機擦身而過，情況最為凶險，但只有報導，沒有畫面，與F-22射飛彈擊落間諜氣球的戲劇化無法相比。

中國外交部連日回應說，那枚三輛校巴大的氣球，是氣象氣球，因天氣影響偏離航道，飄到美國；又說，美國動用武器擊落氣球，反應過度，其實是利用事件，進行挑釁。但中國氣球的真正用途卻令人不得不懷疑；美國防部 長奧斯丁就直說，那是偵察氣球，不是氣象氣球。

英國倫敦國王學院一名國防研究員說，在美國5.8萬英呎上空飄了數天的氣球不簡單，因為在那麼高的上空飄流，氣球早應解體，但中國氣球卻沒有；這種氣球裝有高科技，可由人手在地面操控，可升高和下降，乘著氣流去不同的地方，還可在一地停留，蒐集數據，包括地面上的手機通訊和廣播通訊，這些都是人造衛星辦不到的。美國防部說，中國氣球飄過蒙大拿州的核武戰略地點，不久前剛更換新的通訊系統，這可能就是中國氣球偵察目標。

其實，國際之間的間諜行為十分正常，說沒有間諜行為，反而讓人不信。所以說，在美國上空飄流的氣球是間諜氣球，一點也不奇怪；外交部說它只是蒐集氣象數據，反而令人不相信。2015年，美國聯邦政府人事部電腦被中國所駭，盜取了2200萬人員的個資；美國Anthem醫療保險和萬豪連鎖旅館的電腦系統也曾被中國駭客攻擊，都是已證實的事件。美國當然也對中國進行間諜偵查，例如華為被美國所駭；所以美國政府一直說，華為與中國軍方有關連，並不是空穴來風的。

那麼，美國派出最先進的F-22戰機擊落中國氣球，有何用意？那是牛刀小試，要向北京展示，如果習近平敢攻台，後果自負。後果是什麼？就是美軍協助台灣防衛，美戰機將如擊落中國氣球一樣，擊落中國戰機，像一張皺巴巴的衛生紙那樣，從空中飄落。