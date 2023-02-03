不見硝煙的家園保衛戰

美國遊民 問題，成了許多反美人士批評美西方的素材：口口聲聲指責別人沒有人權和公平，看看自己街頭上到處可見的髒亂帳篷，在寒風中瑟瑟發抖吸食毒品的遊民，你們的人權和平等又在哪裡？

遊民問題，在西海岸舊金山 、西雅圖 這些自由主義地區尤其嚴重。多年來，地方、州及聯邦不可謂不用心，但常是心有餘力不足。民選官員常將安頓遊民作為競選綱領，但當選後少有人兌現承諾。遊民問題，幾成美國城市的不治之症，難以根除。

舊金山一個專門安置遊民的「支持性住房項目」日前落成。由聯邦與地方合作完成，256套單元全部安排給遊民，據說這是金山歷來最大的遊民項目，值得慶賀。不過，相比金山的遊民數量，256套住房仍是杯水車薪。

據統計，2022年金山全市遊民7800人，只有3400人住在庇護所內。而從2019到2022年，遊民人數增加了3.5%。

遊民在增加，一批安置了，另一批又出現。但與此同時，市府安頓遊民卻要經過千折百轉、層層手續，從提出計畫到最後落成，常需數年或十數年。此次的「支持性住房項目」，還是前市長李孟賢任內開始啟動的。

三年前，舊金山曾展開一項拆除遊民帳篷行動，警方和服務部門聯手執行，但最終因遊民組織告上法庭，不了了之。當時，市府許諾一邊拆除一邊安置，但被拆除帳篷的遊民，最終很難全部獲得安頓，而帳篷家當卻已被丟進垃圾場。權益團體提告，法官叫停，除非市府在拆除前就已為遊民找到住處。

除政府努力，遊民問題也需市民配合。聖荷西遊民與金山同樣嚴重，民眾抱怨不斷。但當市府去年計畫興建遊民小屋時，市民卻反對將小屋建在自己社區內，計畫無疾而終。無論要求清除帳篷，還是反對在社區內建遊民小屋，都是市民的權利，而他們對治安、房價的擔憂，亦不無道理。

安置遊民，或建或拆，最終演變成了一場家園保衛戰。

解決遊民問題，政府有責任，市民也有責任，但提一個聽上去不那麼政治正確的問題：遊民自己有責任嗎？

一位出生在西雅圖的評論家在談到當地犯罪問題時感嘆，人們對公平的誤解，致使這座城市在衰落。搶劫偷盜不被起訴，街頭帳篷不允清除，吸毒販毒被寛容，並將這一切歸咎於不公平。但公平本應是機會公平，而非結果公平。這種被扭曲的公平觀，讓肇事者不受懲罰，受害者得不到保護，最終讓這座美麗的城市不再宜居。

遊民是最弱勢群體，需要政府和全社會的努力。與此同時，權益組織如能讓遊民意識到，自己可以而且也有責任主動做些什麼，自助他助，利用機會公平去實現結果公平，遊民問題或許可以更容易解決些吧？