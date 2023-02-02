蕭美琴：讓台灣人在美國更有尊嚴

美國國會眾議院去年以425票對0票通過一項法案，要國務院提交計畫，幫助台灣恢復在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位。台灣的駐美代表蕭美琴上周六訪問矽谷 時對四百位鄉親說：「零票反對」意義很大，對眾院來說實不容易，表示是不分民主黨或共和黨，全都支持。

邀請蕭美琴的是北加州台灣同鄉聯合會，由東灣、東南灣、中半島、舊金山 、矽谷五個同鄉會，外加長輩會、協志會、婦女會共八個鄉會組成，今年是50年大慶。原本年會目標是衝40桌，蕭美琴行程敲定時離年會只五天，但消息一出又湧來更多人報名，不但達標且賣到43桌，沒有再加桌是因為疫情而控制人數，有人只好候補。

熟悉鄉親組織生態的人都知道，各組織不見得都看對眼。但就像本屆聯合會會長張正邦所說，對蕭美琴的肯定和喜愛是台灣鄉親的最大公約數。

要得到美國國會不分黨派支持、「零反對」 非常困難，蕭美琴如今在台僑心中應也接近「零反對」 ，所以陳建仁組新閣前雖有要蕭美琴回台擔任外交部長的傳言，最後她仍留在華府，這不調動的結果受到僑胞的歡迎。年會要在美國找一個大家目前最期待、最有凝聚力的佳賓，大概也就是Bi-khim Hsiao了。

蕭美琴的政治前途，從搭配賴清德，成為下任副總統候選人，到直言她未來可以出馬選總統，都有人在傳。但對她來說，都沒有把眼前的大使工作做滿、做好重要。

美國最有影響力的紐約時報 ，1月下旬才由Michael Crowley 撰寫長文介紹蕭美琴。相較於以前台北拿放大鏡都找不到多少美國主要媒體對台灣的正面報導，如今國際氛圍丕變，紐約時報的寫手曲筆寫出台美關係之微妙、台灣駐美高級外交官之難為。蕭美琴對Crowley說，中國有戰狼外交，她則是一隻「戰貓」 （cat warrior）美國人愛貓如命，這種溝通的眉角她掌握到。她也跟紐時說自己的地位是「合法的非正式（legally unofficial） 」 。

張正邦說，蕭美琴有難以取代的魅力，她親切低調，處事靈活。例如主辦方安排年會開始前媒體聯訪，安排了給蕭美琴的桌子，再排八張椅子給記者們和她對望聽講和提問。蕭美琴卻不拘形式，她說：「 大家都站著談就好了。」

兩天兩夜行程緊湊，她也在柏克萊及史丹福和學者及年輕台美人溝通。但論到此行主要目的—-和台灣鄉親會面，知道很多人要和她合影留念，她說自己不吃飯都沒關係，合照一定要拍好、拍滿，啃了幾口雞腿便當就忙著和大家拍照去了。

選贏過也選輸過的蕭美琴上台全程台語演講時中氣十足，自信滿滿，她說來美國就是要讓台灣人在美更有尊嚴、有更大的空間。

當天也到場的舊金山市府律師邱信福說自己是2G的台美人。父母移民美國是1G，他的孩子是3G，以後還會有4G、5G，並打趣說自己不是在做電訊廣告。

蕭美琴是新一代駐美代表的形象代表，僑社長大更新，台灣的駐外人員也要有更優秀的新血輪一棒接一棒。