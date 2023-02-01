這個問題，讀者諸君可能丈二金剛摸不著頭腦，且聽我慢慢道來。您去餐館吃飯，花了100元，加上稅，稅率就算10%吧。現在灣區 各縣市的銷售稅大多都在10%左右，加上銷售稅之後是110 元。一般而言，小費以110元為基數計算，而不是以100元餐費為基數計算。所以，大多數消費者，都為這筆最終交給政府的10元稅金給了小費。

生活中真的有這樣兩個朋友。一個是多年前的留學生，當年一邊讀書，一邊在餐館做侍應生，賺取學費並支付房租等生活開支。工作多年後已是某公司管理層人員；一個是年紀輕輕依親移民 來美，大學畢業後在高科技公司覓得好工作。

分別和這兩位朋友外出吃飯，前者給小費很大方；幾乎每次給小費，都令他想起當年窮學生時的窘困，對侍應生有一種難言的同情。後者不一樣，付小費時一定先去掉稅金的金額，再以實際的餐費金額為基數計算小費；理由很簡單，「難道交給政府的稅金，我們也要為此付小費？沒有這種道理。」

繼續以上面的例子計算消費者在餐館的最終的開支：如果小費費率為15%，以100元為基數，小費就是15元，消費者最終開支為115元；如果以110元為基數，小費就是17.25元，消費者最終開支為117.25元。兩者相差2.25元。

以15%的費率計算小費，兩種付費方式，100元餐費只差2.25元，不是大數字。如果把問題放大到全美國，數字就會很大。

據Statista網站，2021年，全美國餐館的食物和飲料生意額將近8770億元。美國各地銷售稅稅率不一，也有一些州沒有銷售稅，如果以平均5%的銷售稅稅率計算，8770億元的銷售稅總金額將近440億元。就是說，美國各地餐館酒吧的消費者，有非常大的機率，為這大致估算的440億元的稅付了小費。

在美國的餐館用餐，鮮有不付小費者。與小費相關的問題常有人討論。前幾天世界日報的一篇報導，說起現在很多餐館用數位支付系統處理帳單，侍應生手持數位支付器，就在餐桌邊上收費。數位支付器屏幕上，就是幾個小費費率的選項：15%、18%、20%，或更高的費率，逼著食客當著侍應生的面作決定，令一些消費者感到不舒服。

兩年多前，餐館禁止堂食時常去買外賣，每次都給很多小費。當時想，困難時期有人為你做飯，感激莫名。現在去買外賣，不願意給小費，主要原因是，當年20元的餐點，現在至少要30元甚至40元。

結束本文之前，還是想問一下讀者，您認為應該為餐館的食物和飲料的銷售稅付小費嗎？