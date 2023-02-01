我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

要為稅付小費嗎？

金山人語

這個問題，讀者諸君可能丈二金剛摸不著頭腦，且聽我慢慢道來。您去餐館吃飯，花了100元，加上稅，稅率就算10%吧。現在灣區各縣市的銷售稅大多都在10%左右，加上銷售稅之後是110 元。一般而言，小費以110元為基數計算，而不是以100元餐費為基數計算。所以，大多數消費者，都為這筆最終交給政府的10元稅金給了小費。

生活中真的有這樣兩個朋友。一個是多年前的留學生，當年一邊讀書，一邊在餐館做侍應生，賺取學費並支付房租等生活開支。工作多年後已是某公司管理層人員；一個是年紀輕輕依親移民來美，大學畢業後在高科技公司覓得好工作。

分別和這兩位朋友外出吃飯，前者給小費很大方；幾乎每次給小費，都令他想起當年窮學生時的窘困，對侍應生有一種難言的同情。後者不一樣，付小費時一定先去掉稅金的金額，再以實際的餐費金額為基數計算小費；理由很簡單，「難道交給政府的稅金，我們也要為此付小費？沒有這種道理。」  

繼續以上面的例子計算消費者在餐館的最終的開支：如果小費費率為15%，以100元為基數，小費就是15元，消費者最終開支為115元；如果以110元為基數，小費就是17.25元，消費者最終開支為117.25元。兩者相差2.25元。

以15%的費率計算小費，兩種付費方式，100元餐費只差2.25元，不是大數字。如果把問題放大到全美國，數字就會很大。

據Statista網站，2021年，全美國餐館的食物和飲料生意額將近8770億元。美國各地銷售稅稅率不一，也有一些州沒有銷售稅，如果以平均5%的銷售稅稅率計算，8770億元的銷售稅總金額將近440億元。就是說，美國各地餐館酒吧的消費者，有非常大的機率，為這大致估算的440億元的稅付了小費。

在美國的餐館用餐，鮮有不付小費者。與小費相關的問題常有人討論。前幾天世界日報的一篇報導，說起現在很多餐館用數位支付系統處理帳單，侍應生手持數位支付器，就在餐桌邊上收費。數位支付器屏幕上，就是幾個小費費率的選項：15%、18%、20%，或更高的費率，逼著食客當著侍應生的面作決定，令一些消費者感到不舒服。

兩年多前，餐館禁止堂食時常去買外賣，每次都給很多小費。當時想，困難時期有人為你做飯，感激莫名。現在去買外賣，不願意給小費，主要原因是，當年20元的餐點，現在至少要30元甚至40元。

結束本文之前，還是想問一下讀者，您認為應該為餐館的食物和飲料的銷售稅付小費嗎？

灣區 依親 移民

上一則

歷史拼圖／麥當勞創始店 漢堡15分起家

下一則

郵包2個月被偷3次 灣區華人受夠了

延伸閱讀

「人類自由指數」台灣排名14亞洲第一 美國23 中國152

「人類自由指數」台灣排名14亞洲第一 美國23 中國152
巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政

巴西前總統波索納洛避難美國 妻子準備從政
美國擬禁企業供貨華為 中國外交部：赤裸裸科技霸權

美國擬禁企業供貨華為 中國外交部：赤裸裸科技霸權
回嗆趙立堅？美國駐華使館發布「拭目以待」表情包

回嗆趙立堅？美國駐華使館發布「拭目以待」表情包
中餐廳手機點餐多收1元 系統費轉嫁消費者惹議

中餐廳手機點餐多收1元 系統費轉嫁消費者惹議

熱門新聞

檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

半月灣槍擊案 檢方：槍嫌不滿「百元帳單」萌生殺意

2023-01-29 02:20
檢方和受害者家屬表示，趙春利因為被老闆要求賠償100元憤而殺人。圖片顯示的簡陋小屋，據稱是趙春利在農場的住所。（取自推特）

北加半月灣槍案…僅因100元帳單 趙春利屠殺7人

2023-01-29 00:02
半月灣大規模槍擊案嫌犯趙春利。（美聯社）

半月灣槍擊案嫌犯首次出庭 檢方證實趙春利為中國公民

2023-01-25 17:35
灣區許多衛生專家都強調，個人風險計算取決於疫情狀況。但在擁擠公共場合繼續戴上口罩，沒有任何傷害。(Getty Images)

是否永久戴口罩 加大醫學院長、傳染病專家分享經驗

2023-01-31 13:07
房地產業人士認為，舊金山尚未自疫情中復甦，導致許多房東管理大樓無法產生足夠收入來償還債務款項。(Getty Images)

舊金山最大房東欠44.8億貸款 凸顯業主挑戰

2023-01-22 01:00
史丹福大學學生承認在完成期末考試作業過程中使用「ChatGPT」。 （記者葛歆睿 / 攝影）

史丹福學生坦承用ChatGPT寫作業

2023-01-28 02:00

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機