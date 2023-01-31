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新女性抗議者

金山人語

距中國大陸去年底11月27日的白紙運動已兩個月，那些抗議者去了哪裡？

白紙運動爆發於去年11月26日晚上，數百人因悼念被烏魯木齊大火燒死的人而集會，然後爆發政治抗議，叫出反獨裁和要民主的口號，包括震驚全球的「習近平下台」和「共產黨下台」；然後，在27日那天，全國多地爆發用白紙抗議的示威，包括北京和上海多個校園的活動，參加者估計至少數千人。

這數千人是覺醒者，因為他們的抗議是政治覺醒的行為，他們明白表示訴求，包括「不要獨裁要選票」、「不要文革要改革」。他們的覺醒，就像1919年五四運動中覺醒的北大學生，以及1989年在天安門廣場要求民主和改革的大學生。政治覺醒可以薪火相傳，生生不息，影響最大。

這些抗議者在過去兩個月去了哪裡？新聞報導說，抗議爆發時，警察沒有在現場大規模抓人，只對現場進行了拍攝；之後數天，也沒有明目張膽抓人：但紐時日前的一篇報導說，過去兩個月，當局一直利用手機定位進行追蹤，並進行了拘捕和審訊，至少已有20人被捕。

紐時報導了其中四名被捕者的情況，她們都是女性，包括北大出版社編輯曹芷馨、27歲自由撰稿人李思琪、擁有英國文學學位的培訓機構教師翟登蕊、以及會計事務所職員李元婧。

她們做了什麼導致被捕？她們是朋友，平時一起吃飯、看電影，辦了一個讀書會，一起讀過日本女權主義者上野千鶴子的書，並且一起談論女權主義。她們都是新時代女性。據知道審訊內情的人透露，警方嘲諷女權主義是外國勢力的工具，將女權主義視為對中共政權的一種威脅。

如果女權運動也被打成反動勢力，那麼中國天天在播的女權意識電視劇也就危險了。過去兩三年，女權意識電視劇是最流行的劇種，2021年的「三十而已」、「親愛的自己」、「蘇攸的戰爭」，2022年的「盛裝」、「玫瑰之戰」，以及數年前上映、至今影響力仍大的「我的前半生」。

中共高舉黨權，黨控制一切，社會和人民都成為被控的對象；數十年來，黨和政府愈來愈強大，掠奪和吞噬一切民權，社會中所有的民間組織，都被消滅殆盡，所以現在的大陸社會已沒有任何民間組織和集會，「黨組織」取代一切，黨組織進入了企業、大學、傳媒、甚至社群組織中的「朋友圈」。

四名新女性抗議者，只不過辦了一個讀書會，一起談論女權主義，就成為鎮壓對象，反映出中共政權對社會和人民的控制，已達到多麼徹底和恐怖的程度。

中共 白紙運動 社群

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